Legion Y90 стане першим у світі смартфоном з двома вентиляторами в системі охолодження.

Lenovo продовжує ділитися подробицями свого нового ігрового флагмана Legion Y90.

Цього разу компанія показала у відео систему охолодження смартфона – він буде оснащений відразу двома кулерами, чого досі на ринку не було.

Один більше, інший – трохи менше. Вентилятори тягнуть свіже повітря через решітки на тильній стороні девайса, а гарячий викидають через отвір на бічній грані. Судячи з відео, пристрій також отримав велику випарну камеру, але на цей рахунок поки немає ніяких подробиць.

Нагадаємо коротко параметри Legion Y90:

топовий процесор Snapdragon 8 Gen 1, до 18 ГБ ОЗУ, до 640 ГБ ПЗУ;

батарея на 5600 маг з зарядкою 68 Вт;

6,9-дюймовий екран 144 Гц і дві задні камери – 64 і 16 Мп;

фізичні тригери і подвійний движок тактильної віддачі на місці.

Це не перший ігровий смартфон в історії Lenovo – торік компанія вже випустила Lenovo Legion Duel 2, який припав до душі користувачам настільки, що навіть попав в топ найнедооціненіших. Щодо дати прем'єри Legion Y90, вона очікується в лютому.

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Днями Міністерство торгівлі США опублікувало звіт про дефіцит напівпровідників на основі даних від більш ніж 150 компаній у ланцюжку постачання. Так, користувачам варто бути готовим до ще помітнішого подорожчання смартфонів, ноутбуків, автомобілів, планшетів та іншої техніки.

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