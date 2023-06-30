Він підключається до iPhone або Android-смартфону через Bluetooth, а просять за нього всього 150 доларів.

Компанія Motorola почала продажі Defy Satellite Link – доволі унікального аксесуара, який підключається до iPhone або Android-смартфону через Bluetooth і дозволяє відправляти та отримувати текстові повідомлення через супутникову мережу, повідомляє Android Authority.

Аксесуар створений у співпраці з компанією Bullitt. Користувач може надсилати та отримувати текстові повідомлення, надсилати сигнали SOS та ділитися місцеперебуванням. Співрозмовник отримає звичайне SMS-повідомлення, але для відповіді йому знадобиться завантажити додаток Bullitt Satellite Messenger – він доступний для iOS і Android.

Для зв'язку з супутниками Defy Satellite Link обладнаний модемом MediaTek MT6825. Він забезпечує двосторонній супутниковий зв'язок за технологією IoT-NTN.

Сам пристрій досить компактний – можна повісити на рюкзак або покласти в кишеню. Його розміри складають 85x62x11, 2, а вага – всього 70 г. Гаджет захищений від пилу і вологи за стандартом IP68, пройшов випробування на міцність MIL-STD-810 і оснащений акумулятором на 6000 мАг, який забезпечує декілька днів автономності.

Defy Satellite Link можна придбати на сайті Motоrola за 150 доларів (близько 5500 грн). У цю вартість входить річна підписка на тарифний план Essentials Messaging з 30 повідомленнями на місяць і послугою SOS Assist для зв'язку з екстреними службами.

Восени 2022 року на презентаціях великих гравців на ринку смартфонів прозвучало щось несподіване і дійсно нове – підтримка супутникового зв'язку. Huawei і Apple порадували анонсом перших у світі смартфонів із супутниковим зв'язком. До голосових дзвінків чи можливості зайти в месенджер поки справа не дійшла, але ось викликати допомогу або повідомити про своє місцеперебування без Wi-Fi і 4G вже можна.

Пізніше цього року функція екстреного супутникового зв'язку повинна дістатися до інших Android-смартфонів. Очікується, що вона дозволить не тільки відправляти сигнал SOS, але й обмінюватися повідомленнями – щоправда, з уже випущеними смартфонами технологія буде несумісна.

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