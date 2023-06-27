Культовий маскот нікуди не подівся, але його голова стала об'ємною, а назва ОС тепер пишеться з великої літери.

Компанія Google представила оновлений логотип своєї операційної системи Android. Розробники переробили як зображення культової голови зеленого робота, так і назву ОС.

Так, з виходом Android 14 назву ОС писатимуть не з малої літери "а", а з великої. Водночас замість плоского зображення голови робота-андроїда буде об'ємне, повідомляє портал 9to5google.

Новий логотип з'явиться під час вмикання всіх Android-гаджетів і в додатках з релізом ОС Android 14 ближче до кінця 2023 року. Зараз користувачі можуть спостерігати старий дизайн, з підписом "Powered by android".

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Останній раз Google оновлював логотип Android ще в 2019 році. Тоді колір напису став чорним, оскільки зелений шрифт важко сприймається людьми з порушеннями зору. А від знайомого робота Android залишилася тільки частина голови.

Нагадаємо, що з цікавого в Android 14 обіцяють як мінімум режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора. Також смартфони зможуть довше тримати заряд.

А тим часом власники iPhone вже можуть випробувати новеньку iOS 17, взявши на себе роль бета-тестера. У порівнянні з iOS 16 нова ОС отримала не так багато нововведень, проте парочку цікавих фішок все ж є, наприклад, можливість перетворити смартфон в смарт-дисплей. Також Apple спростила життя тим користувачам, які постійно забувають нові паролі.

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