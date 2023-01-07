Він дозволить не тільки відправляти сигнал SOS, але і обмінюватися повідомленнями практично в будь-якій точці світу.

Услід за новими iPhone функція екстреного супутникового зв'язку з'явиться і в Android-смартфонів. Компанія Qualcomm в ході виставки СЕЅ 2023 анонсувала технологію супутникового зв'язку Snapdragon Satellite.

Функція буде запущена в партнерстві з компанією Iridium, орбітальне угруповання якої нарахує 66 апаратів. Вона дозволить не тільки відправляти сигнал SOS, але й обмінюватися повідомленнями практично в будь-якій точці світу, пише видання Engadget.

Скористатися супутниковим зв'язком зможуть власники нових Android-смартфонів на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2 з модемом Snapdragon X70, а також рядом додаткових радіомодулів, які вийдуть у другій половині цього року. З уже випущеними пристроями технологія несумісна.

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Engadget припускає, що за повідомлення, надіслані через функцію Qualcomm, буде стягнуто додаткову плату. У самій компанії не згадували, скільки може коштувати нова послуга, але, найімовірніше, дорожче звичайних СМС-ок. З усім тим, це хороша можливість для підтримки зв'язку з сім'єю або друзями в місцях, де немає зв'язку.

Як працює супутниковий зв'язок в iPhone 14

Функцію анонсували на вересневій презентації нових айфонів, але запрацювала вона з виходом оновлення iOS 16.1 наприкінці жовтня. Apple підтвердила, що на неї у компанії великі плани.

Пізніше з'ясувалося, що функція працює трохи не так, як можна було собі уявити. Говорячи про супутникового зв'язку, йдеться не про голосові дзвінки, СМС або можливість зайти в месенджер. За допомогою неї можна тільки подавати сигнали лиха в місцеву службу екстреної допомоги.

Зараз супутниковий зв'язок безкоштовна, але в майбутньому Apple буде брати за неї плату у вигляді підписки.

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