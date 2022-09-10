Нова вимога – не менше 2 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам'яті.

Компанія Google підвищила мінімальні вимоги до мобільних пристроїв для переходу на новітню операційну систему Android 13. Нова вимога – не менше 2 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам'яті.

Простіше кажучи, нову OC не отримають зовсім-зовсім бюджетні моделі. З іншого боку, таких девайсів на ринку не так й мало, передає Gizchina.

Зазначається, що це необхідний крок, відповідний еволюції ПЗ. Попередній раз коригування відбулося з виходом Android 11 у 2020 році. На той момент мінімальним порогом було 512 МБ "оперативки", однак такі пристрої не мають можливості запускати сервіси Google. Для повноцінної роботи Android 11 потрібно від 2 ГБ ОЗУ.

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Коротко про Android 13

В Android 13 розробники зробили акцент на конфіденційності та поліпшенні дизайну. Наприклад, іконки сторонніх застосунків тепер підлаштовуються під колір шпалер, а всі програми відтепер вимагатимуть ваш дозвіл на відправку повідомлень – за замовчуванням вони вимкнені.

Також з'явилися налаштування мов для кожної програми та оновлений медіаплеєр, зовнішній вигляд якого адаптується до музики або подкасту. Ще додали підтримку Bluetooth Low Energy і просторового аудіо.

16 серпня Google випустила Android 13 для смартфонів Pixel, а наприкінці місяця Xiaomi почала поширювати серед своїх користувачів оновлення MIUI 13.1 на базі нової ОС.

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