До топу увійшло відразу три смартфони Google, а ось моделям Xiaomi місця не знайшлося.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple є єдиним гравцем, Android – це широкий вибір різних пристроїв і виробників. Якщо ви шукаєте новий телефон і не знаєте, з чого почати, портал WIRED зібрав добірку найкращих Android-пристроїв для купівлі 2023 році на будь-який бюджет.

Телефон для всіх – Google Pixel 7a. Новинка отримала кілька важливих апгрейдів у вигляді поліпшеної продуктивності, плавнішого екрана, прокачаної оптики і бездротової зарядки. Просять за нього 500 доларів, а актуальним він буде ще дуже довго.

– Google Pixel 7a. Новинка отримала кілька важливих апгрейдів у вигляді поліпшеної продуктивності, плавнішого екрана, прокачаної оптики і бездротової зарядки. Просять за нього 500 доларів, а актуальним він буде ще дуже довго. Якщо бюджет необмежений – Galaxy S23 Ultra. Цей флагман розрахований на тих, кому хочеться від свого девайса максимум можливостей. Тут є все: найкраща камера, швидкий процесор, яскравий AMOLED-екран і те, чого не вистачає іншим смартфонам – стилус.

– Galaxy S23 Ultra. Цей флагман розрахований на тих, кому хочеться від свого девайса максимум можливостей. Тут є все: найкраща камера, швидкий процесор, яскравий AMOLED-екран і те, чого не вистачає іншим смартфонам – стилус. Для фото і відео – Pixel 7 Pro. Він займає шосте місце в рейтингу DxOMark, проте обійдеться суттєво дешевше конкурентів. Це ідеальний смартфон типу "наведи і знімай".

Смартфон-"середняк" – Galaxy A54. Головний хіт Samsung 2022 року, але тепер він коштує ще дешевше. У нього досі один з найкращих дисплеїв в своєму класі, потужний процесор і круті фотоможливості. А ще є захист від вологи і пилу, стереодинаміки і NFC-модуль.

– Galaxy A54. Головний хіт Samsung 2022 року, але тепер він коштує ще дешевше. У нього досі один з найкращих дисплеїв в своєму класі, потужний процесор і круті фотоможливості. А ще є захист від вологи і пилу, стереодинаміки і NFC-модуль. Ультрабюджетник – Galaxy A14. Телефон не здається бюджетним, якщо поглянути лише на характеристики. Серед специфікацій – екран на 90 герців, основна камера на 50 Мп, NFC, мінімум 64 гігабайти пам'яті і батарея на 5000 мАг. За все це просять менше ніж 200 доларів.

– Galaxy A14. Телефон не здається бюджетним, якщо поглянути лише на характеристики. Серед специфікацій – екран на 90 герців, основна камера на 50 Мп, NFC, мінімум 64 гігабайти пам'яті і батарея на 5000 мАг. За все це просять менше ніж 200 доларів. Найкрасивіший смартфон – Nothing Phone (2). Якщо набридли одноманітні смартфони з невиразним дизайном, цей стане ковтком свіжого повітря. З іншими спеками тут теж все в порядку.

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Якщо потрібна швидка зарядка – OnePlus 11. Головною фішкою смартфона є реактивна зарядка потужністю 100 Вт. З нею батарея заряджатиметься до 30% всього за п'ять хвилин, а цілком – за якихось 25 хвилин.

– OnePlus 11. Головною фішкою смартфона є реактивна зарядка потужністю 100 Вт. З нею батарея заряджатиметься до 30% всього за п'ять хвилин, а цілком – за якихось 25 хвилин. Для ігор – Asus ROG Phone 7. На цей раз в серії не три, а дві моделі. Вони майже не змінилися зовні, але стали потужнішими завдяки новому процесору Snapdragon 8 Gen 2 + Adreno 740.

– Asus ROG Phone 7. На цей раз в серії не три, а дві моделі. Вони майже не змінилися зовні, але стали потужнішими завдяки новому процесору Snapdragon 8 Gen 2 + Adreno 740. Найкращий складаний смартфон – Google Pixel Fold. У нього два дисплеї: 7.6 дюйма всередині і 5.8 дюйма зовні. Апарат працює на процесорі Tensor G2 і отримав "найміцніший шарнір серед складних пристроїв".

Раніше УНІАН ділився топом смартфонів 2023 року з найкращими дисплеями. Попри важливість акумулятора і процесора в сучасних смартфонах, головним їх компонентом залишається дисплей. Саме з ним користувачі взаємодіють більшу частину часу.

А якщо потрібен найдешевший варіант, нещодавно у Xiaomi з'явився новий антикризовий смартфон. У нього великий 90-герцовий дисплей, оптимальний процесор і непогана камера, а коштує він дешевше 5000 грн.

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