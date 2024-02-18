Зовнішній вигляд досить незвичайний – буцімто на корпус встановили міні-спінер.

Через сім місяців Apple випустить нову серію смартфонів iPhone. Надійні інсайдери вже знають, яким буде головний флагман 2024-го. Якщо інформація підтвердиться, iPhone 16 Pro отримає радикально новий дизайн камери.

Інсайдер Маджин Бу з посиланням на анонімного джерела стверджує, що Apple тестує прототип з потрійною камерою у формі, що нагадує спінер.

При цьому, як зазначається, зображення не відображає реальний дизайн камери, а лише виділяє "безпечну зону" – ділянки, в якій Apple планує розмістити елементи корпусу. Ця інформація стане в пригоді виробникам аксесуарів при розробці чохлів.

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У коментарях до посту інсайдера один з користувачів опублікував рендери, які показують, як це може виглядати в реальності. Зображення трохи якісніші, ніж ті, що опублікував Маджин Бу.

Очікується, що оновлений дизайн блоку камери отримають і базові моделі iPhone 16. Судячи з рендерів, смартфон позбудеться квадратного виступу і буде більше нагадувати iPhone 11 або Nothing Phone.

До виходу нових айфонів залишається ще багато місяців, але в мережі вже накопичилося достатньо чуток про iPhone 16. Одну і ту ж інформацію повторюють авторитетні інсайдери – ймовірність, що прогнози збудуться, досить висока.

Очікується, що оновлення камери стане одним із ключових удосконалень серії iPhone 2024 року. Для цього компанія навіть встановить на корпусі ще одну кнопку, за допомогою якої можна буде налаштовувати зум і фокус. А екрани Pro-моделей виростуть вперше за багато років.

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