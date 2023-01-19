Ці пристрої з прекрасним співвідношенням ціни і якості, які при цьому володіють гідним функціоналом.

Редакція порталу Gizchina склала топ смартфонів, доступних для покупки на початку 2023 року за ціною від 300 до 600 доларів. Ці пристрої з прекрасним співвідношенням ціни і якості, які при цьому володіють гідним функціоналом.

У список потрапили моделі від Xiaomi, Honor, Oppo, Samsung і Google.

У категорії смартфонів вартістю менше ніж $300 розташувалися Samsung Galaxy A33, Redmi Note 10 Pro і Note 11, а також Oppo Reno 7. Зазначається, що Note 10 Pro пропонує AMOLED-екран з частотою 120 Гц і камеру з роздільною здатністю 108 Мп, а модель Oppo може похвалитися дводенною автономністю.

Серед смартфонів з цінником до $400 виділили Samsung Galaxy A53 і Honor 50. Це пристрої середнього рівня, які можуть похвалитися потужною батареєю, непоганою продуктивністю і флагманськими "фішками". Наприклад, Honor 50 має якісний екран із закругленнями, а Samsung отримав захист від води та пилу. Відео дня

Телефони, що коштують дорожче, до $500, очолили Pixel 6 і Oppo Reno 8. Головною відмінною рисою смартфона Google є його фотоможливості – в цьому ціновому сегменті йому немає рівних на ринку.

Закривають список смартфони вартістю до $600 – Samsung Galaxy S21 FE і Xiaomi 11T Pro. Обидва отримали топову "начинку" і камери, 120-герцові AMOLED-екрани та тривалий час автономної роботи.

Найкращі смартфони 2022 року: вони ще довго будуть актуальні

На думку більшості журналістів і оглядачів, абсолютно найкращим смартфоном 2022 року став Pixel 7 Pro від Google. Він виділяється на тлі конкурентів дизайном, що запам'ятовується, продуктивним чипсетом Tensor G2 і першокласним софтом.

Разом з тим "бюджетник" Pixel 6a був визнаний найкращим камерофоном 2022 року серед користувачів. При цьому він обійшов більш дорогі флагмани в особі iPhone 14 Pro Max і Galaxy S22 Ultra.

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