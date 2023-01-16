Vivo Х90 Pro+ на базі нового чіпа Snapdragon 8 Gen 2 назвали найкращою моделлю в топі флагманів 2022 року.

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu опублікували заключний рейтинг найпродуктивніших телефонів на Android, протестованих у 2022 році.

Переможці представлені у трьох номінаціях: флагмани, субфлагмани та апарати середнього класу. Якщо ви активно не стежите за ринком смартфонів, це може бути корисно при виборі нового пристрою.

Модель Vivo X90 Pro+ на базі нового чіпа Snapdragon 8 Gen 2 стала найпродуктивнішим Android-флагманом станом на кінець 2022 року. Апарат видав результат в 1 290 933 бали.

Другий рядок посів iQOO 11 Pro, який теж працює на найактуальнішій платформі Qualcomm. Замикає трійку лідерів ігрофон Asus ROG Phone 6 Pro.

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Найшвидшим субфлагманом 2022 року, згідно зі статистикою AnTuTu, став Xiaomi Mi 12T на базі Dimensity 8100-Ultra.

Решта п'ять позицій в рейтингу теж розділили пристрої з процесором MediaTek, І тільки з сьомого місця починаються пристрої на чіпі Snapdragon 870.

Що стосується моделей середнього класу, тут лідирують iQOO Z5 і два пристрої бренду realme – GT Master і Q3S.

Найочікуваніші смартфони 2023 року

Серед них – потенційний iPhone 15 Ultra в титановому корпусі та Pixel Fold, перший складаний смартфон Google, чутки про випуск якого ходять ще з 2020.

Також у 2023 році очікується реліз флагманських Samsung із серії Galaxy S23. З чуток, модель Ultra буде оснащена 6.8-дюймовим екраном і 200-Мп камерою, а в основу всіх моделей ляже топовий процесор Snapdragon 8 Gen 2. У списку найбільш очікуваних пристроїв 2022 також часто можна зустріти Samsung Galaxy Z Fold 5 / Flip 5, Sony Xperia IV, Xiaomi 13 Pro та OnePlus 11.

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