З коробки пристрій працює на Android 15, але в перспективі отримає Android 21.

Samsung представила новий бюджетний смартфон Galaxy M36. Компанія підносить його як "монстра ШІ": апарат наділений деякими функціями Galaxy AI, які реалізовані в Galaxy S25 Ultra.

Також новинка вирізняється з-поміж конкурентів у ціновому сегменті тривалою підтримкою оновленнями. Смартфон обіцяють підтримувати оновленнями (саме новими Android, а не лише патчами безпеки) протягом 6 років. Таким чином, Galaxy M36 обов'язково отримає прошивку One UI на базі Android 21, пише Fone Arena.

Характеристики Galaxy M36:

Екран: 6,7", 1080 x 2340 пікселів, Super AMOLED Infinity-U, 120 Гц.

6,7", 1080 x 2340 пікселів, Super AMOLED Infinity-U, 120 Гц. Процесор: 8-ядерний SoC Exynos 1380 з графікою Mali-G68 MP5.

8-ядерний SoC Exynos 1380 з графікою Mali-G68 MP5. Пам'ять: 6 ГБ / 8 ГБ ОЗП, 128 ГБ / 256 ГБ вбудованої пам'яті

6 ГБ / 8 ГБ ОЗП, 128 ГБ / 256 ГБ вбудованої пам'яті Камери : 50-Мп основна камера з діафрагмою f/1.8, OIS, 8-Мп надширококутна камера з діафрагмою f/2.2, 2-Мп макросенсор з діафрагмою f/2.4, світлодіодний спалах. Селфі-камера 12 Мп з діафрагмою f/2.2.

: 50-Мп основна камера з діафрагмою f/1.8, OIS, 8-Мп надширококутна камера з діафрагмою f/2.2, 2-Мп макросенсор з діафрагмою f/2.4, світлодіодний спалах. Селфі-камера 12 Мп з діафрагмою f/2.2. Батарея: 5000 мАг, зарядка 25 Вт.

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Серед інших особливостей – вбудований у дисплей датчик відбитків пальців, слот для карт microSD, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6. Корпус виконаний із пластику. Товщина пристрою – 7,7 мм, маса – 197 грамів.

Першою країною, де стартував продаж Galaxy M36, стала Індія. Там його оцінили в 17 499 рупій за модель 6 ГБ+128 ГБ (~$205, 8500 грн). Пізніше він добереться до Європи, але коли саме, не повідомляється.

Нагадаємо, на 9 липня у Samsung запланована презентація Galaxy Unpacked. Очікується анонс нових "розкладачок" та смарт-годинників. Можливі й інші анонси, наприклад, AR-гарнітури Project Moohan.

Смартфони, які найбільше купують у Європі у 2025 році, складаються виключно з iPhone та Samsung, випливає зі звіту Counterpoint. Перше місце з продажу посів iPhone 16 Pro – на нього припадає 6% від європейського ринку смартфонів.

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