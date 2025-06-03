Apple і Samsung продовжують домінувати на європейському ринку смартфонів, залишаючи китайських конкурентів позаду.

Дослідницька група Counterpoint Research опублікувала результати першого кварталу 2025 року на європейському ринку смартфонів. Весь топ-10 окупували пристрої Apple і Samsung.

Перше місце за продажами посів iPhone 16 Pro – на нього припадає 6% від європейського ринку смартфонів. Слідом за ним розташувалися iPhone 16 Pro Max і звичайний iPhone 16.

Крім смартфонів Apple, у топі розташувалися пристрої Samsung, серед яких флагманські Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 і Galaxy S24, а також популярні доступні моделі Galaxy A55 5G і Galaxy A16 5G.

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Особливу увагу в Counterpoint Research приділили моделі iPhone 16e. Цей "бюджетний" Айфон, що надійшов у продаж у лютому, одразу ж увійшов до топ-10 за європейськими продажами. На думку фахівців, потенціал зростання цієї новинки був би ще вищим, якби не ціна в €599.

Ще один iPhone у топі – iPhone 15, який посів 10 місце за продажами в Q1 2025. Таким чином, Apple і Samsung продовжують домінувати на європейському ринку смартфонів, залишаючи китайських конкурентів позаду.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 17 буде представлена у вересні – секретів більше не залишилося. Тоді ж вийде iOS 19, яка стане "наймасштабнішим оновленням за десятиліття". Обіцяють новий інтерфейс, натхненний visionOS.

На 2025 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. Влітку анонсують нове покоління складаних смартфонів Galaxy Z Fold і Flip. Також уперше в серії з'явиться бюджетна модель. Цього року Samsung, за чутками, також випустить перший складаний смартфон із потрійним екраном.

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