У субфлагман поставили Snapdragon 8s Gen 4, три камери по 50 Мп від Leica і батарею одразу на 6000 мАг.

Китайська корпорація Xiaomi презентувала свій новий смартфон Xiaomi Civi 5 Pro. Це субфлагманський девайс з процесором Qualcomm Snapdragon 8s Gen, камерами Leica і доволі конкурентним цінником.

Товщина корпусу склала 7,45 м, а вага – 184 грами. Апарату дісталася 6.55-дюймова OLED-матриця з роздільною здатністю 1,5К, частотою 120 Гц і максимальною яскравістю 3200 ніт. Окремою гордістю інженерів Xiaomi стала нижня рамка висотою всього 1,6 мм.

Смартфон працює на топовому процесорі Snapdragon 8s Gen 4 і живиться від акумулятора ємністю 6000 мАг з підтримкою зарядки по дроту 67 Вт. Основна камера Leica складається з трьох модулів з датчиками роздільною здатністю 50, 50 і 12 Мп (передбачений телеоб'єктив з ЕФР 60 мм). Спереду розташована фронтальна камера 50 МП з автофокусом.

Відео дня

Приклади фото, зроблені на телевік і селфі-камеру:

В оснащення також увійшли Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, Dual SIM і модуль NFC для безконтактних платежів. Крім чотирьох базових відтінків, також є спеціальна версія з оздобленням з екошкіри, в яку додали натуральну гущу: смартфон видає "легкий кавовий аромат".

Стартова версія Xiaomi Civi 5 Pro (12/256 Гбайт) коштує 2999 юанів або 415 доларів. Топова модифікація смартфона отримала 16 Гбайт ОЗП і накопичувач на 512 ГБ – за неї попросять 3599 юанів або 500 доларів.

Раніше цього місяця Xiaomi випустила свій найдешевший телефон. Нова версія Redmi 14C без зарядки продається дешевше 70 доларів, причому за деякими параметрами бюджетник випереджає iPhone 16.

Тим часом авторитетні оглядачі зібрали найкращі смартфони Xiaomi під різний бюджет і запити. У список потрапили свіжі й не дуже пристрої китайського бренду, які рекомендуються до покупки навесні 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: