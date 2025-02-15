Виробництво таких технологій - неймовірно складне завдання, але компанія накопичила досить багато обчислювальних потужностей.

Китайська DeepSeek активно вивчає можливість створення власних ШІ-чіпів. Компанія хоче збільшити свої обчислювальні потужності та знизити залежність від сторонніх постачальників.

За інформацією DigiTimes, DeepSeek почала масштабний набір фахівців з напівпровідників, що стане першим кроком до розробки власного каменю.

Незважаючи на швидке зростання DeepSeek і її здатність конкурувати з OpenAI, розробка чипів зі штучним інтелектом залишається вкрай складним завданням. Виробництво таких процесорів вимагає складного ланцюжка поставок, а для китайської компанії ситуація ускладниться санкціями.

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Наразі у DeepSeek є близько 10 тисяч відеокарт Nvidia H800 для китайського ринку і стільки ж потужніших H100. У сумі це еквівалентно приблизно мільярду доларів в обчислювальних ресурсах.

Штучний інтелект і DeepSeek - останні новини

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав Європу пом'якшити регулювання штучного інтелекту. Політик вважає, що приймати новий світ з ШІ потрібно з оптимізмом, а не тривогою.

Італія стала першою країною в Європі, яка заблокувала DeepSeek. Причиною стала непрозора політика китайської компанії про те, як зберігаються дані користувачів.

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