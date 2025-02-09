Ключові проблеми додатка включають передачу даних без шифрування і небезпечне зберігання користувацьких даних.

У експертів із кібербезпеки є питання до хітового китайського додатку DeepSeek. Фахівці стверджують, що версія для iOS сповнена вразливостей і закликають видалити мобільний додаток чат-бота з iPhone.

Зокрема, експерти кажуть, що:

Додаток передає майже всі дані в незашифрованому вигляді.

Розробники все ж іноді використовують стандарт Triple DES, але він застарів і легко піддається злому.

Чат-бот зберігає всі дані з промтів, включно з логінами, паролями та ключами шифрування користувачів, а інформація зберігається небезпечно.

Додаток збирає дані користувачів і пристроїв, які можуть бути використані для відстеження і деанонімізації.

Дані обробляються і надсилаються в Китай і регулюються законами КНР – DeepSeek працює на серверах ByteDance.

У NowSecure вважають, що DeepSeek слід заборонити для використання у крупних і державних організаціях, оскільки існує ризик витоку даних. Цілком прочитати дослідження можна за посиланням.

Це вже не вперше, коли безпека DeepSeek викликає сумніви. Раніше дані користувачів китайської платформи знайшли у відкритому доступі – як виявилося, вони були просто залишені "без нагляду".

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Також DeepSeek спіймали на повторенні китайської пропаганди, зокрема про Україну. Чат-бот цілеспрямовано бреше і розповідає офіційну позицію уряду КНР у 80% випадків, коли йому ставлять політичні запитання.

Китайський чат-бот DeepSeek стривожив інтернет

DeepSeek привернув до себе загальну увагу після того, як у січні 2025 року став найбільш скачуваним застосунком більш ніж у 120 країнах. І не просто в якійсь категорії, а серед усіх безкоштовних застосунків, обігнавши ChatGPT, Threads, Google та інші популярні аппи.

Конкурент ChatGPT викликав справжню паніку в Кремнієвій долині. 27 січня на тлі успіху продукту різко обвалилися акції американських технологічних гігантів. Так, Nvidia за один день втратила майже 600 мільярдів доларів ринкової вартості. А президент Трамп назвав китайську ШІ "тривожним сигналом" для технологічних компаній країни.

Наприкінці січня Італія першою в Європі заблокувала DeepSeek і видалила додаток із місцевих App Store і Google Play. У Франції та Німеччині теж пильно моніторять за застосунком.

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