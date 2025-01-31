До цього додаток чат-бота видалили з місцевих App Store і Google Play.

Італія заблокувала DeepSeek через проблеми із захистом даних, ставши першою країною, яка офіційно заборонила китайську нейромережу. До цього додаток чат-бота видалили з місцевих App Store і Google Play.

Як пише Reuters, причиною стала відсутність прозорої інформації про те, як зберігаються дані італійських користувачів і для чого їх використовують.

"Захід вжито для захисту даних італійців. Сьогоднішня відповідь від [китайських] компаній виявилася абсолютно недостатньою", – заявили у пресслужбі італійського регулятора із захисту персональних даних Garante.

Відео дня

Нагадаємо, 2023 року Італія першою в Європі заблокувала ChatGPT через занепокоєння з приводу захисту користувацьких даних. Компанія-розробник OpenAI відреагувала на ці побоювання, запровадивши пару змін до сервісу, включно з більшою прозорістю обробки даних.

В інших країнах ЄС ще не застосовували подібні санкції, але у Франції, Німеччині та Ірландії теж пильно моніторять за хітовим застосунком. Водночас члени Конгресу США закликають адміністрацію Трампа заборонити постачання спеціально розроблених для Китаю чипів Nvidia H2, які використовує китайська компанія DeepSeek.

Чат-бот DeepSeek б'є рекорди популярності

DeepSeek привернув до себе загальну увагу після того, як за ці вихідні став найпопулярнішим додатком в App Store. І не просто в якійсь категорії, а серед усіх безкоштовних програм, обігнавши ChatGPT, Threads, Google та інші популярні аппи.

Конкурент ChatGPT викликав справжню паніку в Кремнієвій долині. 27 січня на тлі успіху продукту різко обвалилися акції американських технологічних гігантів. Так, Nvidia за один день втратила майже 600 мільярдів доларів ринкової вартості. А президент Трамп назвав китайську ШІ "тривожним сигналом" для технологічних компаній країни.

Також в останні дні навколо китайського ШІ-стартапу DeepSeek розгорілися суперечки про те, що він нібито використовує дані ChatGPT для навчання власного чат-бота. Хоча суто технічно, це не заборонено.

Вас також можуть зацікавити новини: