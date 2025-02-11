Новий віцепрезидент закликав європейські країни прийняти "нові рубежі ШІ з оптимізмом, а не з тривогою".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у своїй першій великій зарубіжній поїздці з моменту вступу на посаду закликав європейські країни прийняти "нові рубежі ШІ з оптимізмом, а не з тривогою" і пом'якшити регулювання технологій у сфері штучного інтелекту.

Виступ заступника Трампа перед світовими лідерами, присутніми у вівторок у Парижі для обговорення ШІ, не завадив десяткам країн підписати документ, який закликає докласти зусиль щодо регулювання технології ШІ, щоб зробити її "відкритою", "інклюзивною" та "етичною".

"Надмірне регулювання сектору ШІ може згубити галузь, що трансформується, у самий розпал її розвитку", – наводить слова Венса видання Politico. "Ми твердо переконані, що штучний інтелект має залишатися вільним від ідеологічних забобонів і що американський ШІ не використовуватимуть як інструмент авторитарної цензури".

Відео дня

Віцепрезидент також розкритикував Закон ЄС про цифрові послуги, заявивши учасникам, серед яких була президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, що це "обтяжливі міжнародні правила", які пригнічують інновації та створюють непотрібні перешкоди для американського бізнесу.

Politico пише, що коментарі Венса, незважаючи на їхню різкість, ймовірно, будуть добре сприйняті багатьма найбільшими гравцями в галузі ШІ в Європі, оскільки вони так само закликають Брюссель більше зосередитися на інноваціях і менше на регулюванні. Деякі лідери у сфері навіть закликали до перегляду закону ЄС про ШІ, який забороняє певні практики їхнього застосування.

Штучний інтелект проти людини

Як повідомляв УНІАН, у березні 2024 року ЄС ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект. Він забороняє деякі види використання ШІ, запроваджує нові правила прозорості та поширюється на продукти з ШІ на ринку ЄС, незалежно від того, де їх було розроблено.

Тим часом Ілон Маск, співзасновник Apple Стів Возняк і понад 1000 провідних експертів IT-індустрії закликають зупинити навчання нейромереж, які будуть "розумнішими" за ті, які вже існують. У заяві згадано про ризики для суспільства і цивілізації з боку здатних конкурувати з людьми нейромереж, що може призвести до економічних і політичних потрясінь.

Творець ChatGPT вважає, що штучний інтелект усвідомить себе в найближчі 5 років, але це не сильно вплине на життя людей, каже Сем Альтман. Колишній же головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер переконаний, що безпека ШІ є найважливішою технічною проблемою нашого часу.

Вас також можуть зацікавити новини: