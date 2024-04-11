Раніше вони були доступні тільки тим, у кого оформлена підписка Google One.

Додаток "Google Фото" вважається одним із найпопулярніших засобів для редагування фотографій на смартфонах. Однак корисні нейромережеві функції в ньому доступні тільки тим, у кого оформлена підписка Google One. Зовсім скоро вони стануть загальнодоступними для всіх користувачів.

Google оголосила, що починаючи з 15 травня "Чарівний ластик" (Magic Eraser) та інші ШІ-функції "Google Фото" можна буде використовувати на iPhone (з iOS 15 і новіше) та Android-телефоні (з Android 8 і новіше) безкоштовно і без підписки Google One.

Повний список функцій, які будуть відкриті для всіх:

Відео дня

"Чарівний ластик" (прибирає непотрібні об'єкти зі знімків).

"Чіткіше" (акуратне усунення змазаності та розмиття).

"У кольорі" (чорно-білий фон і кольоровий головний план).

"Небо" (можливість вибрати колірні ефекти тільки неба в кадрі).

Ефект HDR для фотографій і відео.

Портретне розмиття для будь-яких фото.

Портретне світло.

Кінематографічні фотографії.

Стилі в редакторі колажів.

Відеоефекти.

Також користувачі "Google Фото" отримають обмежений доступ до редактора Magic Editor, який, використовуючи просунутий ШІ, дає змогу вносити складні зміни (переміщати об'єкти, змінювати небо тощо). Але буде обмеження – 10 безкоштовних збережень на місяць. Якщо цього мало, доведеться підключити Google One,

Раніше розробники Google "Фото" оголосили про впровадження корисної функції, яка наведе лад у вашій медіатеці одним натисканням. Це особливо буде корисно тим, хто часто робить кілька знімків одночасно для досягнення найкращого результату.

А ще раніше Google "Фото" нарешті навчився резервувати фото у форматі RAW. Оскільки останніми роками дедалі більше смартфонів навчилися робити знімки без втрати якості, тепер вони автоматично завантажуються в "хмару" Google.

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