Додаток "Google Фото" вважається одним із найпопулярніших засобів для редагування фотографій на смартфонах. Однак корисні нейромережеві функції в ньому доступні тільки тим, у кого оформлена підписка Google One. Зовсім скоро вони стануть загальнодоступними для всіх користувачів.
Google оголосила, що починаючи з 15 травня "Чарівний ластик" (Magic Eraser) та інші ШІ-функції "Google Фото" можна буде використовувати на iPhone (з iOS 15 і новіше) та Android-телефоні (з Android 8 і новіше) безкоштовно і без підписки Google One.
Повний список функцій, які будуть відкриті для всіх:
- "Чарівний ластик" (прибирає непотрібні об'єкти зі знімків).
- "Чіткіше" (акуратне усунення змазаності та розмиття).
- "У кольорі" (чорно-білий фон і кольоровий головний план).
- "Небо" (можливість вибрати колірні ефекти тільки неба в кадрі).
- Ефект HDR для фотографій і відео.
- Портретне розмиття для будь-яких фото.
- Портретне світло.
- Кінематографічні фотографії.
- Стилі в редакторі колажів.
- Відеоефекти.
Також користувачі "Google Фото" отримають обмежений доступ до редактора Magic Editor, який, використовуючи просунутий ШІ, дає змогу вносити складні зміни (переміщати об'єкти, змінювати небо тощо). Але буде обмеження – 10 безкоштовних збережень на місяць. Якщо цього мало, доведеться підключити Google One,
Раніше розробники Google "Фото" оголосили про впровадження корисної функції, яка наведе лад у вашій медіатеці одним натисканням. Це особливо буде корисно тим, хто часто робить кілька знімків одночасно для досягнення найкращого результату.
А ще раніше Google "Фото" нарешті навчився резервувати фото у форматі RAW. Оскільки останніми роками дедалі більше смартфонів навчилися робити знімки без втрати якості, тепер вони автоматично завантажуються в "хмару" Google.