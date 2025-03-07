Двійник може сам здійснювати покупки і платежі, та навіть оформити страховку на машину.

Корейський стартап Newnal показав унікальний ШІ-телефон з двома екранами, який може створювати цифрову копію свого власника. Редактор The Verge залишився під враженням від побаченого на демонстрації.

Перше, що впадає в очі – пристрій компактний, а екран розділений на дві частини. У верхній половині "живе" персоналізований цифровий аватар, який створюється і навчається на даних користувача, включно з інтересами, рисами зовнішності та голосом.

Виробник називає такого цифрового двійника Another-I (Інший-Я). ШІ здатний скласти електронний лист, здійснити покупки і платежі, викликати таксі, забронювати готель та інше. У The Verge розповіли, що під час демонстрації двійник зумів купити страховий поліс на автомобіль, і це "була одна з найбільш вражаючих технічних демонстрацій, яку я коли-небудь бачив".

Відео дня

Технічні характеристики і розміри смартфона не розкриваються. Судячи з фото, ззаду встановлена всього одна камера і спалах, спереду теж є камера. А на бічній грані розташована випираюча кнопка.

У продаж смартфон збираються запустити 1 травня за 375 доларів (~15 000 грн). Наскільки ефективно пристрій покаже себе в житті порівняно з демонстрацією, стане зрозуміло з оглядів. Але вже зараз є ймовірність, що Newnal вдасться створити щось більш практичне, ніж Rabbit R1, і уникнути невдачі, яка спіткала Humane AI Pin.

На MWC 2025 показали низку інших цікавих продуктів. Так, Xiaomi і Realme представили смартфони зі знімними об'єктивами – як у фотоапаратів. Також ми писали про перший у світі "смартфон" для домашніх тварин.

Вас також можуть зацікавити новини: