Це вже не перший випадок, коли пристрій майбутнього зі штучним інтелектом виявився нікому не потрібним.

Весною цього року у продажу з'явився гаджет Rabbit R1 на основі штучного інтелекту. Його позиціювали як "смартфон нового покоління, який все робить за вас", але на ділі жодної ШІ-революції не відбулося, повідомляє The Verge.

Глава компанії Rabbit розповів, що наразі близько 5000 тих, хто купив його, щодня користуються ШІ-помічником. Загалом компанія продала 100 тисяч таких ґаджетів через 5 місяців після запуску. Тобто майже 95% власників Rabbit R1 перестало користуватися пристроєм.

Він також додав, що девайс довелося випустити раніше, щоб випередити крупні технологічні компанії. Через це на релізі велика частина ШІ-функцій не працювала так, як було задумано. З релізу для R1 випустили майже два десятки оновлень.

З іншого боку, з'ясувалося, що немає особливої потреби в девайсах на кшталт Rabbit R1. Журналісти Android Authority з'ясували, що пристрій працює під управлінням Android за допомогою лише однієї програми. Ба більше, сучасні смартфони вже багато чого можуть, коли справа доходить до ШІ.

Популярний ютубер Маркес Браунлі назвав Rabbit R1 пристроєм "ледь придатним для огляду".

На початку року вихідці з Apple представили свого ШІ-помічника під назвою AI Pin. Гаджет також не став популярним, а в останні місяці користувачі повертають гаджет швидше, ніж компанія їх продає.

Схоже, наступним трендом у світі техно будуть розумні каблучки. ЗМІ писали, що Apple всерйоз стурбована виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску Apple Ring. Випуск смарт-каблучок від двох IT-гігантів – показник, що скоро такі девайси стануть мейнстримом.

Також низка крупних компаній, включно з Apple і Samsung, повернулися до ідеї "розумних" окулярів у стилі Google Glass. Нове покоління, оснащене ШІ та чат-ботами в стилі ChatGPT, у перспективі може замінити смартфони, вважають експерти.

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