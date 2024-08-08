Humane AI Pin являє собою щось на зразок розумного пейджера, який кріпиться до одягу.

Незважаючи на гучні обіцянки "замінити смартфони", внутрішні документи стартапу Humane, заснованого ексспівробітниками Apple, свідчать про те, що продажі його АІ-пристрою, AI Pin, виявилися провальними. Про це пише Gizmodo.

За останній час користувачі повертають гаджет швидше, ніж компанія їх продає. Загалом з моменту виходу було продано близько 10 000 пристроїв, з яких тільки 7000 залишилися в руках користувачів. При тому, що компанія планувала продати 100 000 пристроїв протягом першого року.

Низьку популярність AI Pin пов'язують із низькою якістю і загалом безглуздістю пристрою. Відомий техноблогер Марке Браунлі (MKBHD) назвав його одним із найгірших гаджетів, на які він коли-небудь робив огляд. Ціни на девайс стартують із $699, плюс, для роботи потрібна підписка за 24 долари на місяць.

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Humane AI Pin являє собою щось на кшталт смартфона без екрана, який кріпиться до одягу. Уся інформація транслюється на долоню через проектор, а управління - через голос і жести. Гаджет підтримує низку ШІ-функцій на базі мовної моделі GPT-4.

Gizmodo зазначає, що Humane - не єдина компанія, чий замінник смартфона виявився нікому не потрібен. Наприклад, пристрій Rabbit R1 з АІ, який вміє взаємодіяти з застосунками через голосові команди, виявився ще більшим провалом. Здається, смерть смартфонів переноситься на невизначений термін.

Схоже, наступним трендом у світі техно будуть розумні каблучки. ЗМІ писали, що Apple всерйоз стурбована виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску Apple Ring. Випуск смарт-каблучок від двох IT-гігантів - показник, що скоро такі девайси стануть мейнстримом.

Також багато компаній, включно з Apple і Samsung, повернулися до ідеї "розумних" окулярів у стилі Google Glass. Нове покоління, оснащене ШІ та чат-ботами в стилі ChatGPT, у перспективі може замінити смартфони, кажуть експерти.

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