У середині 2024 року на ринку смартфонів із підтримкою ШІ домінує Galaxy S24.

Згідно зі свіжим звітом Counterpoint Research, частка смартфонів з підтримкою ШІ склала 6% від світових продажів у першому кварталі 2024 року, що помітно більше, ніж всього лише 1,3% у попередньому кварталі. ШІ-функціонал відкрив нові можливості для виробників і потенційно може сприяти зростанню ринку в найближчі роки.

Наразі на ринку смартфонів з підтримкою ШІ домінує Galaxy S24, посівши три перших місця в топ-10 відповідного рейтингу. Лідером став топовий S24 Ultra – ця модель зайняла понад 30% ринку, що більше, ніж сукупна частка двох наступних смартфонів рейтингу.

Аналітики констатують, що агресивна маркетингова Samsung, яка наголошує на ШІ-функції смартфонів Galaxy S24, у поєднанні з її статусом одного з провідних виробників призвела до того, що бренд зайняв 58% частки в сегменті GenAI. Можливості "живого" перекладу, "розумного" редагування фото та інші набирають популярність у користувачів і збирають позитивні відгуки.

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Іншими брендам, які активно інтегрують ШІ-функції у свої телефони, є Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus, Honor і Google.

Експерти Counterpoint очікують, що до кінця 2024 року мобільні пристрої з підтримкою ШІ становитимуть 11% від загального ринку смартфона, оскільки все частіше з'являються нові варіанти використання і підвищується обізнаність споживачів у цьому сегменті.

Apple, найімовірніше, вийде на ринок "розумних" смартфонів пізніше цього року зі своєю серією iPhone 16. Портал Bloomerg пише, що компанія вже домовилася з OpenAI про впровадження ChatGPT в iOS 18. Однак для його повноцінної роботи потрібен iPhone 15 Pro і вище.

Раніше з'явився список із 20 моделей Samsung Galaxy, які вже отримали оновлення One UI 6.1 з функціями Galaxy AI. Смартфон за допомогою ШІ складе коротке зведення по нотатках, допоможе в обробці фото або переведе телефонний дзвінок у режимі реального часу.

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