В рамках серії Super анонсували три моделі: продуктивність зросла, а ціна не змінилась.

Увечері 8 січня Nvidia провела масштабну презентацію, присвячену своїм новинкам. На ній компанія представила лінійку відеокарт GeForce RTX 40 Super. Розповідаємо, чим вони виділяються.

Як і повідомляли інсайдери, виробник готує відразу три нові відеокарти: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super і RTX 4080 Super. Загалом, це будуть злегка поліпшені версії базових моделей зі збільшеною кількістю CUDA-ядер і розігнаною частотою. При цьому ціна не змінилась.

RTX 4070 Super отримала GPU з 7680 ядрами CUDA, 192-бітну шину і 12 ГБ пам'яті GDDR6X, а TGP вказано в 220 Вт. Продажі розпочнуться 17 січня за ціною 599 доларів.

RTX 4070 Ti Super пропонує 8448 ядер CUDA, шину 256 біт і 16 ГБ пам'яті GDDR6X. Приріст продуктивності щодо 4070 Ti – близько 20%. За неї попросять 799 доларів, старт продажів 24 січня.

RTX 4080 Super оснащується 10 240 ядрами CUDA, 256-бітною шиною і 16 ГБ пам'яті GDDR6X. TGP – 320 Вт. Це оптимальна модель для гри при роздільній здатності 4К. Її оцінили в 999 доларів, у продажу новинка з 31 Січня.

Нові карти будуть доступні як у версіях від партнерів, так і у варіанті "Founders Edition" від самої Nvidia. При цьому, варто зауважити, що NVIDIA вказує рекомендовані ціни на свої відеокарти, тому реальна вартість лінійки RTX 40 Supe у рітейлерів може виявитися трохи вище.

Також Nvidia готує до випуску "урізану" GeForce RTX 3050 з 6 ГБ пам'яті (проти 8 ГБ у звичайної) і "урізану" RTX 4070 з пам'яттю GDDR6 замість більш швидкої GDDR6X. Вони дебютують в лютому-березні.

Конкуренти з AMD сьогодні представили нову "народну" відеокарту для геймерів з 16 ГБ пам'яті. Це оптимальна модель для гри при роздільній здатності 1080p або 1440p з FSR.

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