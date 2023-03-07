Але є нюанс: функція працює тільки на комп'ютерах з топовими відеокартами від NVIDIA та AMD.

В браузері Microsoft Edge з'явилася експериментальна технологія Video Super Resolution, яка використовує штучний інтелект для збільшення роздільної здатності роликів. Тобто, тепер смішні відео з нульових можна "освіжити" до 4K.

Але є нюанс: функція працює тільки на топових відеокартах серії Nvidia GeForce RTX 20/30/40 або AMD Radeon RX5700-RX7800. Плюс, пристрій повинен бути підключений до джерела живлення – тобто при роботі ноутбука від акумулятора подивитися покращене відео не вийде, говориться у блозі Microsoft.

Для відео теж є окремі вимоги: його роздільна здатність має бути від 192p до 720p. А ще технологія не працює з відеороликами, які захищені цифровими правами – зокрема, стрімінговими сервісами на кшталт Netflix.

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Як увімкнути функцію

Щоб оцінити новинку, зробіть наступне:

Завантажте спеціальну версію Microsoft Edge для тестувальників – називається Edge Canary.

У рядку пошуку введіть edge://flags/#edge-video-super-resolution і активуйте значення "Enabled".

Після цього в адресному рядку з'явиться кнопка "HD" – клацніть на неї, коли захочете підвищити чіткість відео.

Нагадаємо, раніше Microsoft прокачала свій пошуковик Bing "розумним" чат-ботом ChatGPT, який відразу видає відповіді природною мовою. Самому переходити за посиланнями й збирати потрібну інформацію з різних сайтів більше не доведеться.

Також компанія напередодні запустила в Україні ігрову підписку PC Game Pass. Поки в тестовому режимі, після чого через пару місяців відбудеться повноцінний реліз.

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