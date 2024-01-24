Оцінили її в $329, тобто приблизно на рівні GeForce RTX 4060, але у "зеленої" всього 8 ГБ пам'яті.

Нещодавно Nvidia випустила GeForce RTX 4070 Super, яку назвали найкращою відеокартою середнього класу. Конкуренти з AMD вирішили зосередитися на більш доступних моделях, запустивши продажі Radeon RX 7600 XT з 16 ГБ пам'яті, повідомляє WCCTech.

Radeon RX 7600 XT – це оптимальна модель для гри при роздільній здатності 1080p або 1440p із FSR. Оцінили її в 329 доларів, тобто приблизно на рівні GeForce RTX 4060, яка вийшла минулого літа. Втім, у неї всього 8 ГБ пам'яті.

У AMD кажуть, що новинка забезпечує середній приріст продуктивності в іграх на 20% щодо звичайної Radeon Rx 7600. XT-версія отримала 16 ГБ пам'яті замість 8 ГБ, в наявності 2048 потокових процесорів, 128-бітна шина і 32 МБ кешу Infinity другого покоління. Частоти GPU підросли до 2,47/2,76 ГГц.

Відразу до релізу приспіли і огляди. За результатами тестів Hardware Unboxed:

в іграх при роздільній здатності 1080p Radeon RX 7600 XT в середньому на 6% швидше RTX 4060 і на 8% швидше Radeon rx 7600. А прямого попередника RX 6650 XT новинка випереджає на 12%.

У 2К-геймінгу RX 7600 XT показала себе на 5% краще Radeon RX 7600. А RTX 4060 новинка AMD обігнала на 8%.

В іграх з трасуванням променів новинка AMD очікувано показала себе повільніше конкурента, поступившись в середньому 13% продуктивності RTX 4060.

Загалом, оглядачі зробили висновок, що AMD Radeon RX 7600 XT є чудовим вибором для бюджетного геймінгу, який буде ще довго актуальний завдяки 16 ГБ пам'яті. У перспективі великий обсяг VRAM збільшить термін експлуатації в порівнянні з іншими відеокартами на 8 ГБ і 12 ГБ, враховуючи зростальні системні вимоги для AAA-проектів.

Як УНІАН повідомляв, незабаром можливо очікується новий дефіцит ігрових відеокарт. Все через те, що Nvidia переорієнтується на сегмент спеціалізованих процесорів для навчання штучного інтелекту. Зараз він куди прибутковіше, ніж споживчі відеокарти.

Нагадаємо, 2020-2022-й стали роками, коли на ринку утворився дефіцит відеокарт, через що ціни на них зросли буквально втричі. Частково це було пов'язано з пандемією і проблемами у виробників чіпів, які не встигали покрити наростальний попит.

А магазин ігор Steam ділився статистикою, яка збірка ПК вважається найоптимальнішою в 2023 році серед її користувачів. RTX 3060 все ще найпопулярніша відеокарта, відразу за нею йдуть GTX 1650 і GTX 1060.

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