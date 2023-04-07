Пальма першості в цій дисципліні дісталася Meizu 20 Pro під управлінням новітньої оболонки Flyme 10.

У мережі з'явився дуже цікавий рейтинг, в якому зібрано смартфони на Android з найбільш плавними оболонками. Підсумки рейтингу повідомляє популярний китайський бенчмарк Master Lu.

Як відзначають автори рейтингу, для оцінки плавності роботи бенчмарк тестує копіювання системних файлів, переміщення іконок на робочому столі, завантаження веб-сторінок і файлів, використання програми, перегляд фото і відео, і т. д.

Пальма першості в цій дисципліні дісталася Meizu 20 Pro, яка працює під управлінням новітньої оболонки Flyme 10. Інтерфейс став плавніше й зручніше, що й дозволило пристрою стати лідером рейтингу. Крім того, оболонка стала менше навантажувати процесор смартфона, в зв'язку з чим енергоспоживання знизилося на 30% в порівнянні з попередньою версією Flyme.

Другу і третю сходинки рейтингу зайняли камерофони Oppo Find X6 і Find X6 Pro з оболонкою ColorOS 13.1. Обидва апарати отримали LTPO AMOLED-екрани з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц, які також додають плавності ОС.

У першу п'ятірку також потрапили OnePlus Ace 2V і Meizu 20, від яких майже не відстає Redmi Note 12 Turbo.

Замикають десятку смартфонів з найкращою плавністю роботи – Huawei Mate X3, серія IQOO Z7 і Huawei P60, а також ZTE Nubia Z50 Ultra.

Відео дня

Нагадаємо, компанія Meizu під час недавньої презентації Meizu 20 підносила одну з моделей як смартфон "з найтоншими рамками екрана". Як виявилося, це неправда. Поки рекорд за Xiaomi 13: верхня і бічні у нього на 1.61 мм, а нижня – на 1.81 мм.

А тим часом в рейтингу найбільш продуктивних Android-смартфонів з'явився новий"король". Актуальний рейтинг бенчмарку AnTuTu очолив OPPO Find X6 Pro, який окрім топової продуктивності може похвалитися найяскравішим екраном на ринку.

Що стосується "народного" рейтингу смартфонів, то найбільше в 2023 році користувачі задоволені realme 10 Pro+, який зайняв своє місце в середньому ціновому сегменті. За ним слідує Xiaomi 12S Ultra і Find X6 Рго.

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