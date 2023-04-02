Навіть у куди більш доступного Redmi Note 12 Turbo рамки вужче.

Компанія Meizu під час недавньої презентації позиціювала новинку Meizu 20 Infinity як практично "безрамковий" смартфон, проте в реальності рамки екрана виявилися не такими вузькими, як на офіційних зображеннях.

За даними виробника, смартфон Meizu 20 Infinity має найтонші рамки екрана в індустрії. Це повинно було створити ефект повного занурення в зображення на 6,81-дюймовому AMOLED-екрані з роздільною здатністю 2К + і 120 Гц,

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Однак з фотографій, зроблених реальними користувачами, видно, що рамки екрана Meizu 20 Infinity рамки дійсно симетричні (2,48 мм з усіх боків), але вони навіть ширше, ніж у середньобюджетного Redmi Note 12 Turbo. Ось наочне порівняння:

Наразі рекорд найтонших рамок продовжує належати Xiaomi 13 – у смартфона Сяомі товщина рамок становить 1,81 мм. У iPhone 14 Pro, наприклад, товщина становить 2,17 мм, а у Samsung Galaxy Ultra S23 – 1,95 мм.

А тим часом в Китаї вже створили й скоро почнуть виробляти дисплей для смартфонів з рекордно тонкими рамками - всього 1 мм. І мова не тільки про якусь одну грань, а про всіх чотирьох.

З чуток, першим пристроєм з таким екраном стане апарат від TCL. Він також помітно обжене новинки Apple за цим параметром: в iPhone 15 Pro очікується дисплей з рекордною для компанії рамкою 1.55 мм по колу.

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