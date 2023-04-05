Березневий рейтинг очолив OPPO Find X6 Pro, який окрім топової продуктивності може похвалитися найяскравішим екраном на ринку.

При виборі нового смартфона одні користувачі орієнтуються на характеристики камери, інші – на дизайн, треті – на якість дисплея. Але найважливіша характеристика будь-якого пристрою – це процесор. Команда бенчмарка AnTuTu оновила щомісячний рейтинг найпотужніших смартфонів на Android, щоб користувачі могли вибрати кращі з кращих.

На першому місці розташувався новенький OPPO Find X6 Pro. Він потіснив лютневого лідера OnePlus, який опустився відразу на 3-е місце. Друге місце знову дісталося Red Magic 8 Pro+. Що показово, в основі всіх трьох пристроїв лежить чіп Snapdragon 8 Gen 2 від Qualcomm.

На четвертому і п'ятому місцях опинилися Vivo X90 Pro+ з одним з найкращих наборів камер на сьогодні, і звичайний Oppo Find X6, в якому стоїть SoC MediaTek Dimensity 9200. Також в топ-10 увійшли iQOO 11 Pro, iQOO 11, Redmi 60 Pro, nubia Z50 Ultra і Xiaomi 13.

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Також AnTuTu опублікував список найкращих смартфонів на Android субфлагманского рівня. Тут перше місце віддали Redmi Note 12 Turbo – це перший телефон на ринку з новим чіпом Snapdragon 7+ Gen 2, який за потужністю можна порівняти з флагманським.

Друге місце за vivo S16 Pro, а третє – iQOO Neo7 SE.

Нагадаємо, раніше компанія Meizu на презентації своїх нових флагманів заявила, що у моделі Meizu 20 Infinity найтонші рамки серед всіх смартфонів. Як виявилося, це неправда. Поки рекорд за Xiaomi 13: верхня і бічні у нього на 1.61 мм, а нижня – на 1.81 мм.

А тим часом в Китаї вже створили й скоро почнуть виробляти дисплей для смартфонів з рекордно тонкими рамками - всього 1 мм. І йдеться не тільки про якусь одну грань, а про всі чотири.

З чуток, першим пристроєм з таким екраном стане апарат від TCL. Він також помітно обжене новинки Apple за цим параметром: в iPhone 15 Pro очікується дисплей з рекордною для компанії рамкою 1.55 мм по колу.

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