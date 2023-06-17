Ідеальним середньобюджетним смартфоном сьогодні вважається Redmi Note 12 Turbo, який за специфікаціями обходить деякі бюджетні флагмани.

У 2023 році на ринку смартфонів є моделі, які багато в чому не поступаються флагманам і здатні порадувати своїх власників хорошою камерою і начинкою. Популярний сайт Gizchina вибрав п'ятірку найкращих Android-мартфонів, які зараз доступні нижче $300 або 11 000 В грн.

До списку потрапили як свіжі новинки, так і випущені ще торік смартфони, які не втратили своєї актуальності в 2023-му.

Redmi Note 12 Turbo зайняв лідерство в ніші телефонів середнього класу. Апарат по-своєму унікальний – це перший мобільник на ринку на майже флагманському процесорі Snapdragon 7+ Gen 2. А ще у нього тонкі рамки (тонше, ніж у iPhone 14) і доступна версія з 1 ТБ в топі, що є рідкістю в середнебюджетному сегменті.

Друге місце віддали Vivo t2x, який вийшов більше як рік тому, але досі не втратив своєї актуальності. Він може похвалитися 6,58-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 144 Гц. Також апарат виділяється акумулятором великою місткістю – 6000 мАг зі швидкою зарядкою 44 Вт.

Трійку лідерів замикає iQOO Z7. З фішок – швидка зарядка 120 Вт, дисплей 120 Гц і Android 13 "з коробки".

На четвертому місці розташувався Poco X5 Pro з AMOLED-екраном, 108-Мп камерою і продуктивним чипсетом від Qualcomm – все це дешевше 300 доларів. Замикає п'ятірку Redmi Note 12, який базується на Snapdragon 4 Gen 1 і оснащений містким акумулятором на 5000 мАг при швидкій зарядці 33 Вт.

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Якщо бюджетний трохи менше, Gizchina ділився аналогічним топом смартфонів до 6000 грн. У список потрапили моделі від компаній Redmi, Рoco, Motorola, OnePlus, а також менш відомій широкій публіці Doogee.

Що стосується "народного" рейтингу, то найкращим Android-смартфоном в 2023 році з точки зору користувачів став Meizu 20 Pro. Слідом йде Huawei P60 Pro, а замикає топ-3 Vivo x90 Pro+.

А якщо вам набридли одноманітні смартфони з невиразним дизайном, є рейтинг найкрасивіших смартфонів 2023. Серед них – двоколірний Xiaomi і телефон Vivo, який змінює колір під сонцем.

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