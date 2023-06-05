Перше місце отримав Meizu 20 Pro, який дебютував в кінці березня. Слідом йде Huawei P60 Pro.

Творці популярного бенчмарка AnTuTu продовжують публікувати різні рейтинги з оцінками Android-смартфонів. На цей раз оприлюднено топ-10 пристроїв, які отримали найвищі оцінки задоволеності користувачів. Порівняно з минулим місяцем, змінилася вся верхівка рейтингу.

Смартфон Meizu 20 Pro, який дебютував в кінці березня, увірвався на вершину з показником задоволеності 95,05%. Пристрій отримав AMOLED-матрицю 6.81" з роздільною здатністю 2К + і 120 Гц, топовий Snapdragon 8 Gen 2 і потрійну камеру 50+50+50 Мп. А дизайн нагадує суміш Xiaomi 13 і Galaxy S23.

Друге місце зайняв фотофлагман Huawei P60 Pro з 94,40% позитивних відгуків, а третє – Vivo Х90 Pro+ з 93,33%. Для порівняння, за підсумками квітня трійка лідерів складалася з Realme 10 Pro+, Xiaomi 13 Ultra і Oppo Find X6 Pro.

Відео дня

Решта позицій "народного" рейтингу виглядає так:

ZTE Nubia Z50 Ultra – 93,06%

Oppo Find X6 Pro – 93,05%

Xiaomi 13 Pro – 92,67%

Honor Magic5 Pro – 92,62%

Samsung Galaxy S23 Ultra – 92,58%

Honor Magic5 Supreme Edition – 92,38%

Honor X40 GT – 91,85%

Раніше видання GizmoChinа слало свій рейтинг найкрасивіших смартфонів на ринку. Туди потрапив й наш герой Meizu 20 Pro, який отримав яскравий дизайн і несхожий ні на що інше модуль основної камери. Сам виробник нескромно називає свій девайс "найкрасивішим мобільним телефоном в історії".

Вибір бюджетного смартфона в 2023 році може бути непростим завданням, адже ринок переповнений незліченною кількістю варіантів від різних виробників. УНІАН ділився бюджетними моделями з найкращими для їх цінової категорії характеристиками.

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