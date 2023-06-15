У список потрапили моделі від компаній Redmi, Poco, Motorola, OnePlus, а також менш відомій широкій публіці Doogee.

Якщо ви зараз у пошуках бюджетного смартфона, редакція порталу Gizchina відібрала свою п'ятірку найкращих Android-пристроїв, доступних прямо зараз за ціною менше ніж $150 або 6000 тисяч в гривнях.

До списку потрапили моделі від компаній Redmi, Poco, Motorola, OnePlus, а також менш відомій широкій публіці Doogee.

Ідеальним "бюджетником" в 2023 році назвали Redmi Note 12, який при ціні дешевше $150 може похвалитися AMOLED-екраном з частотою 120 Гц, потужним процесором Snapdragon 685 і потрійною камерою 50+8+2 Мп з ширококутним об'єктивом і макро.

За ним слідує Poco М5 на чіпі MediaTek Helio G95. У нього, на відміну від Redmi Note 12, екран IPS, а кадрова частота становить тільки 90 Гц. Зате у нього задня кришка з текстурою "під шкіру" і захист корпусу по класу IP53.

Замикає трійку супербюджетників Moto G13, який отримав свіжу версію Android 13 прямо "з коробки". У плані начинки нічого екстраординарного в ньому немає, але за свої гроші пропонується основна камера на 50+2+2 Мп і батарея на 5000 мАг з дводенною атомністю.

На четвертому й п'ятому місці розташувалися пристрої Doogee і OnePlus. Нещодавно випущений Doogee N50 отримав екран 6,5 дюйма, чипсет Unisoc Tiger T606 і основну камеру з роздільною здатністю 50 Мп. Що стосується OnePlus Nord N20 SE, то його фішкою є швидка зарядка 33 Вт і подвійні динаміки.

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Якщо ви в пошуках середньобюджетного апарату, УНІАН ділився рейтингом найкращих смартфонів-середнячків. Ці пристрої зазвичай пропонують найкраще співвідношення ціни і якості, поєднуючи в собі всі необхідні функції і тривалу підтримку від виробника. У першу трійку потрапили моделі від Motorola, Nokia, Realme.

Що стосується "народного" рейтингу, то найкращим смартфоном 2023 року з точки зору користувачів є Meizu 20 Pro. Слідом йде Huawei P60 Pro, а замикає топ-3 Vivo x90 Pro+.

А якщо вам набридли одноманітні смартфони з невиразним дизайном, є рейтинг моделей з найкрасивішим дизайном в 2023. Серед них – двоколірний Xiaomi і телефон Vivo, який змінює колір під сонцем.

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