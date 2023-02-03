Схоже, соцмережа для обміну фото теж готує функцію платної верифікації.

У коді Instagram знайшли посилання, які можуть натякати на додавання в майбутньому функції платної верифікації за аналогією з Twitter.

Видання TechCrunch зауважує, що попит на таку послугу точно є, оскільки існує цілий тіньовий ринок, де люди платять тисячі доларів за отримання заповітного синього значка в Instagram.

Додамо, що на цю мить в Instagram синю галочку верифікації можуть отримувати тільки акаунти високопоставлених осіб, знаменитості, великі бренди або організації.

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Епопея з синіми галочками в Twitter

У листопаді 2022 року новий власник Twitter, мільярдер Ілон Маск, запустив оновлену підписку Twitter Blue. Ідея була простою: за $8 на місяць будь-хто міг отримати "синю галочку" поруч зі своїм ім'ям. Таким чином Маск хотів зменшити залежність компанії від рекламодавців і розвіяти межі популярності.

З появою платних галочок в Твіттері почали "плодитися" фейкові облікові записи з блакитними галочками. Найвідомішою стала історія з фармацевтичною компанією Eli Lilly: на її фейковій сторінці з'явилося повідомлення про безкоштовне розповсюдження інсуліну, через що акції виробника впали в ціні. Після гучних скандалів експеримент вирішили заморозити.

У грудні Маск перезапустив підписку Blue. Синю галочку поруч з ім'ям, як і раніше, може отримає хто завгодно за гроші, але великі акаунти тепер позначені золотою галочкою, а урядові організації - сірою.

Що нового з'явилося в Instagram в 2022

У листопаді в Instagram з'явилася функція планування та публікації відкладених постів. Вона дозволяє планувати пости, фотографії та Reels на 75 днів вперед без використання сторонніх програм.

Ще раніше з'явилася можливість завантажувати "Історії" довжиною до 60 секунд. Раніше користувачі також могли записувати довгі "Історії", але тоді сервіс дробив їх на 15-секундні фрагменти.

Влітку 2022 року в Instagram також додали підтримку NFT. В Україні це одна з важливих технологій для допомоги ЗСУ.

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