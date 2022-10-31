Верифікація стане частиною підписки Twitter Blue, а разом з цим її вартість зросте з 5 до 20$/місяць.

Ілон Маск не втрачає часу даремно на посаді глави Twitter. У перший день після закриття угоди він почав скорочувати штат компанії, а тепер поставив розробникам ультиматум – максимально швидко впровадити платну верифікацію акаунтів.

Про це пише The Verge з посиланням на свої джерела.

Згідно з даними джерел видання, верифікація стане частиною підписки Twitter Blue, а разом з цим її вартість зросте з $5 до $20/міс. Якщо у користувача вже є "синя галочка", то у нього буде рівно 90 днів на оформлення підписки. В іншому випадку галочку відберуть.

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Як з'ясували журналісти, співробітники соцмережі повинні завершити розробку функції до 7 листопада. Якщо вони не впораються – їх звільнять.

Додамо, що Twitter запустив підписку Blue наприкінці 2021 року в США за $3 на місяць, але в липні підвищив ціну до $5. Вона надає підписникам особливі функції, які не доступні іншим користувачам. Зокрема, можливість редагувати вже відправлені твіти.

Купівля Ілоном Маском твіттера: коротко

9 липня стало відомо про те, що засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розірвав угоду про придбання соціальної мережі Twitter. Вартість угоди повинна була скласти $ 44 млрд.

Компанія майже відразу подала на нього в суд, щоб оскаржити рішення Маска про відмову від покупки соцмережі. Судовий процес був призначений на 17-21 жовтня, але за два тижні до початку слухань Маск заявив, що все-таки готовий купити соцмережу за $44 млрд.

Отримавши доступ до компанії, Маск почав скорочувати штат компанії та знімати довічні бани. Раніше бізнесмен запевнив, що не звільнятиме 75% штату.

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