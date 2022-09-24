Раніше користувачі також могли записувати довгі Stories, але тоді сервіс дробив їх на 15-секундні фрагменти.

У соціальній мережі Instagram тепер доступна можливість завантажувати "Сторіз" довжиною до 60 секунд. Очевидно, це зроблено для того, щоб скласти конкуренцію TikTok та іншим соцмережам.

До цього компанія тестувала її на обмеженій кількості користувачів, а тепер зробила доступною для всіх, повідомляє TechCrunch.

Раніше користувачі також могли записувати довгі Stories, але тоді сервіс дробив їх на 15-секундні фрагменти – тепер це зміниться. За словами видання, нововведення "частково стирає різницю" між Stories і короткими відео Reels, оскільки обидва формати дозволяють викладати відео тривалістю 60 секунд.

Відео дня

Ці зміни не є чимось унікальним і несподіваним – Instagram всіма силами намагається конкурувати з TikTok. Втім, це не завжди подобається самим користувачам. Раніше платформа додала повноекранну стрічку, яка схожа на ту, що представлена в TikTok, але на тлі масової критики згорнула дане оновлення.

Чого ще чекати від Instagram у 2022

До кінця року в соцмережу додадуть можливість репостити фото і відео-контент інших людей. Сам принцип роботи буде схожий зі Stories.

Також незабаром Instagram почне тестувати функцію, за допомогою якої користувачі зможуть видалити певні рекомендовані публікації зі своєї стрічки, використовуючи ключові слова, фрази та навіть смайлики.

Раніше УНІАН вже писав, що в Instagram з'явилася підтримка NFT. В Україні це одна з найважливіших технологій для допомоги ЗСУ – в липні стало відомо, що український NFT-музей війни зібрав понад 1 млн доларів.

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