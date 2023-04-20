До списку потрапили моделі від Realme, Redmi, Xiaomi, OnePlus і Poco

Популярний технопортал Gizchina проаналізував ринок смартфонів преміум-класу вартістю менше ніж $500 (або 18 500 в грн) та склав актуальний на сьогодні топ з п'яти найкращих моделей з найтоповішими характеристиками і хорошим співвідношенням ціни та якості.

До списку потрапиои моделі від Realme, Redmi, Xiaomi, OnePlus і Poco. Деякі з них вийшли ще на початку 2022 року за ціною куди дорожче $500, але встигли істотно подешевшати з того моменту.

На першому місці опинився Realme GT Neo 5 – з кольоровою підсвіткою ззаду, пам'яттю на 1 ТБ і рекордно потужною зарядкою на 240 Вт. Всього за 80 секунд набираються перші 20%, а повний заряд займає 9 хвилин. Інші характеристики теж на рівні: OLED-дисплей 6.74" (FHD+, 144 Гц, яскравість 1400 ніт), чіп Snapdragon 8+ Gen 1 і потрійна камера 50+8+2 Мп.

За ним слідує Redmi K60 – багато в чому, це кращий смартфон за всю історію бренду. У нього 6.67-дюймова OLED-матриця з 2K-роздільною здатністю, частотою 120 Гц і яскравістю 1400 ніт. За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 8+ Gen 1, а живлення забезпечує батарея 5550 мАг з зарядкою 67 Вт.

Третє місце закріпилося за базовою версією Xiaomi 12. Вона теж працює на базі Snapdragon 8 Gen 1, оснащена динаміками Harman/Kardon з підтримкою Dolby Atmos, а головною її фішкою став екран з частотою 120 Гц. Експерти DisplayMate присвоїли йому найвищу оцінку a+.

На четвертому місці розташувався OnePlus Ace 2 c швидкою зарядкою на 100 Вт і дисплеєм з високою частотою оновлення зображення і сенсорного шару. Замикає п'ятірку геймерський Poco F4 GT, який пропонує екран AMOLED, чіп Snapdragon 8 Gen 1 і швидку зарядку на 120 Вт.

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Якщо бюджет менший, Gizchina склав аналогічний рейтинг, але для смартфонів середнього класу вартістю до $300. У список потрапили моделі від Poco, Redmi, Realme і менш відомої UMIDIGI.

Також УНІАН ділився цікавим рейтингом найкращих компактних смартфонів для купівлі в 2023 році. Вони не займуть багато місця в кишені і підійдуть для повсякденних завдань, а також розваг.

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