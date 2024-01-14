Просять за нього близько $20, він вже надійшов у продаж в Китаї.

Лінійка аксесуарів Xiaomi поповнилася новим портативним акумулятором з батареєю на 5000 мАг. Це ультратонка і мініатюрна модель, яку легко сплутати з компактним смартфоном, пише Gizchina.

Важить Ultra-Thin Power Bank 5000 mAh всього 93 грами (корпус не металевий, а покритий металізованою фарбою), а в товщину трохи менше ніж 1 см. Швидкість зарядки – до 20 Вт.

Хоча номінальна ємність акумулятора становить 5000 мАг, його реальна ємність – 2700 мАг. Саме на стільки він зможе зарядити смартфон або навушники. Сам повербанк повністю заряджається за 1,75 години від адаптера 18 Вт. Конструкція передбачає наявність одного порту USB-C.

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Xiaomi Ultra-Thin Power Bank 5000 mAh оцінили в 129 юанів (близько 700 грн). Він вже надійшов у продаж в Китаї, а незабаром має з'явитися і на AliExpress.

А раніше Xiaomi випустила кишеньковий повербанк з вбудованим кабелем USB-C. Таке рішення дозволяє не турбуватися про те, щоб носити з собою ще й кабель для зарядки. На корпусі є спеціальне місце, щоб заховати там роз'єм кабелю, коли він не використовується.

Xiaomi почала 2024-й, анонсувавши "народний" середняк Poco X6 Pro з потужним залізом і найдешевший роутер на ринку з підтримкою Wi-Fi 7.

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