Він має швидку зарядку та підтримку живлення до трьох пристроїв одночасно.

Лінійка аксесуарів Xiaomi поповнилася новим портативним акумулятором на 10 000 мАг. Він має швидку зарядку та підтримку живлення до трьох пристроїв одночасно.

Головна фішка пристрою – попри велику місткість, він отримав пластиковий корпус з товщиною 15 мм і вагою 225 грамів. Для порівняння: iPhone 14 Pro Max важить 240 г.

На корпусі у нього розміщено два USB-A і один USB-C: є підтримка стандартів Power Delivery 3.0 і Quick Charge 3.0. На сайті Xiaomi пишуть, що iPhone 14 заряджається від повербанка за 2 години, а місткості батареї вистачить на 2 повні зарядки. Також можна 1.3 рази зарядити Nintendo Switch.

Відео дня

Технологія адаптивної зарядки дає можливість регулювати потужність і силу струму відповідно до вимог різних пристроїв, дозволяючи ефективно заряджати як навушники, так і смарт-годинники. Механізми захисту від перегріву, перевантажень і короткого замикання теж присутні.

У Китаї Xiaomi PowerBank 10000 mAh 22.5 W Lite коштує 79 юанів (близько 400 грн). На майданчику AliExpress та інших маркетплейсах апарат ще не з'явився, але це питання часу.

До слова, раніше на ринку був представлений найпотужніший повербанк на сьогодні – їм можна заживити все, що завгодно. А ще раніше вийшов найменший повербанк у світі на 40 000 мАг – коштує гаджет всього $99 і буквально поміщається на долоні.

Водночас УНІАН ділився порадами, як правильно вибрати повербанк в 2023 році і не пошкодувати. Повербанки самі по собі прості і універсальні. Вони підходять практично всім сучасним телефонами і мало чим відрізняються в модельному ряді. Але дещо про них все-таки потрібно знати.

Вас також можуть зацікавити новини: