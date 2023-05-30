Новинка може заряджати до трьох пристроїв одночасно і оснащена вбудованим кабелем USB-C.

Лінійка аксесуарів Xiaomi поповнилася новим кишеньковим повербанком з довгою назвою – Xiaomi Power Bank 10000mah Pocket Edition Pro. Його основна "фішка" полягає в наявності вбудованого шнурка USB-C.

Виробник стверджує, що таке рішення дозволяє не піклуватися про те, щоб носити з собою ще й кабель для зарядки. На корпусі є спеціальне місце, щоб заховати там роз'єм кабелю, коли він не використовується.

Сам повербанк характеризується місткістю 10 000 мАг і здатний видавати до 22.5 Вт потужності, а окрім вбудованого проводу у нього є ще по одному порту USB-C і USB-A. Обіцяють, що енергії вистачить на дві повні зарядки iPhone 14 на максимальній потужності.

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Також у новинки є режим зарядки низьким струмом для аксесуарів на зразок навушників. Він активується подвійним натисканням кнопки включення і дозволяє безпечно заряджати маленькі гаджети. Водночас присутньо кілька механізмів захисту, у тому числі від короткого замикання, перенапруги і перезаряду.

У Китаї за Xiaomi Power Bank Pocket Edition просять всього 129 юанів (близько 700 грн). На майданчику AliExpress та інших маркетплейсах апарат ще не з'явився, але це питання часу.

До речі, раніше на ринку був представлений найпотужніший повербанк у світі – він важить понад 50 кг, а "заживити" їм можна все що завгодно. А ще раніше вийшов найменший повербанк місткістю 40 000 мАг – пристрій буквально поміщається на долоні.

Якщо ви пропустили, УНІАН ділився порадами, чк правильно вибрати повербанк 2023 році. Повербанки самі по собі прості і універсальні. Вони підходять практично всім сучасним телефонами і мало чим відрізняються в модельному ряді. Але дещо про них все-таки потрібно знати.

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