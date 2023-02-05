Серед портативних накопичувачів енергії з'явився лідер по потужності. Китайська компанія Oukitel, яка спеціалізується на випуску захищених гаджетів, представила на ринку справжній "цар-повербанків" – Powerful P5000 Pro.
Він важить понад 50 кг і може "заживити" будь-яку техніку, будівельні електроінструменти, медичне обладнання і взагалі що завгодно, пише Gizmochina.
Особливості Powerful P5000 Pro:
- потужність до 4000 Вт з вихідною напругою 120/240 В;
- можна використовувати в якості безшовного ДБЖ;
- ємність 5120 Вт*год, що відповідає ~140 звичним 10000 мАг повербанкам;
- 15 портів, у тому числі п'ять розеток і два USB-C на 100 Вт;
- повна зарядка від 220 В займає всього три години, а від сонячних панелей – 5 годин.
В рамках кампанії на платформі Kickstarter передзамовити повербанк можна за $2899. Етап краудфандингу триватиме ще 42 дні, після чого ціна підвищиться до $3299. Доставка гаджета почнеться в березні.
До слова, раніше на ринку був представлений найменший повербанк у світі на 40 000 мАг – коштує гаджет всього $99 і буквально поміщається на долоні.
Водночас УНІАН ділився порадами, як правильно вибрати повербанк в 2023 році і не пошкодувати. Повербанки самі по собі прості та універсальні. Вони підходять практично всім сучасним телефонами й мало чим відрізняються в модельному ряді. Але дещо про них все-таки потрібно знати.