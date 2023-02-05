Він далеко не дешевий, але характеристики вражають / фото Oukitel,

Серед портативних накопичувачів енергії з'явився лідер по потужності. Китайська компанія Oukitel, яка спеціалізується на випуску захищених гаджетів, представила на ринку справжній "цар-повербанків" – Powerful P5000 Pro.

Він важить понад 50 кг і може "заживити" будь-яку техніку, будівельні електроінструменти, медичне обладнання і взагалі що завгодно, пише Gizmochina.

Особливості Powerful P5000 Pro:

  • потужність до 4000 Вт з вихідною напругою 120/240 В; 
  • можна використовувати в якості безшовного ДБЖ;
  • ємність 5120 Вт*год, що відповідає ~140 звичним 10000 мАг повербанкам;
  • 15 портів, у тому числі п'ять розеток і два USB-C на 100 Вт;
  • повна зарядка від 220 В займає всього три години, а від сонячних панелей – 5 годин. 

В рамках кампанії на платформі Kickstarter передзамовити повербанк можна за $2899. Етап краудфандингу триватиме ще 42 дні, після чого ціна підвищиться до $3299. Доставка гаджета почнеться в березні.

До слова, раніше на ринку був представлений найменший повербанк у світі на 40 000 мАг – коштує гаджет всього $99 і буквально поміщається на долоні.

Водночас УНІАН ділився порадами, як правильно вибрати повербанк в 2023 році і не пошкодувати. Повербанки самі по собі прості та універсальні. Вони підходять практично всім сучасним телефонами й мало чим відрізняються в модельному ряді. Але дещо про них все-таки потрібно знати.

Вас також можуть зацікавити новини: