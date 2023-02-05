Зараз на випуск цієї штуковини збирають кошти через Kickstarter.

Серед портативних накопичувачів енергії з'явився лідер по потужності. Китайська компанія Oukitel, яка спеціалізується на випуску захищених гаджетів, представила на ринку справжній "цар-повербанків" – Powerful P5000 Pro.

Він важить понад 50 кг і може "заживити" будь-яку техніку, будівельні електроінструменти, медичне обладнання і взагалі що завгодно, пише Gizmochina.

Особливості Powerful P5000 Pro:

потужність до 4000 Вт з вихідною напругою 120/240 В;

можна використовувати в якості безшовного ДБЖ;

ємність 5120 Вт*год, що відповідає ~140 звичним 10000 мАг повербанкам;

15 портів, у тому числі п'ять розеток і два USB-C на 100 Вт;

повна зарядка від 220 В займає всього три години, а від сонячних панелей – 5 годин.

В рамках кампанії на платформі Kickstarter передзамовити повербанк можна за $2899. Етап краудфандингу триватиме ще 42 дні, після чого ціна підвищиться до $3299. Доставка гаджета почнеться в березні.

До слова, раніше на ринку був представлений найменший повербанк у світі на 40 000 мАг – коштує гаджет всього $99 і буквально поміщається на долоні.

Водночас УНІАН ділився порадами, як правильно вибрати повербанк в 2023 році і не пошкодувати. Повербанки самі по собі прості та універсальні. Вони підходять практично всім сучасним телефонами й мало чим відрізняються в модельному ряді. Але дещо про них все-таки потрібно знати.

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