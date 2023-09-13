У продаж новинка надійде 15 вересня.

Компанія OPPO оголосила про близький запуск свого нового смартфона під назвою A2 Pro. Пристрій буде офіційно представлено 15 вересня, а поки вендор розповів про ключові фішки новинки.

Окрім дизайну, запозиченого у флагманських моделей OPPO, A2 Pro зможе похвалитися високою "живучістю" батареї – виробник запевняє, що батарея розрахована на збереження понад 80% своєї місткості навіть після 4 років використання.

Однак, якщо вона виявиться недостатньо "витривалою", виробник запропонує безкоштовну заміну. Показово, що через 4 роки, в 2027, почнуть діяти нові правила ЄС, які зобов'яжуть виробників смартфонів та іншої техніки повернути знімні батареї.

Відео дня

Основні характеристики OPPO A2 Pro

6,7-дюймовий OLED-дисплей, 2412 x 1080, FHD+, 120 Гц;

працює смартфон на чіпі MediaTek Dimensity 7050 – він злегка випереджає Snapdragon 778G по потужності;

конфігурації пам'яті: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ і 12 ГБ + 512 ГБ;

8-мегапіксельна селфі-камера і блок з двома модулями на 64 + 2 Мп;

акумулятор на 5000 мАг з підтримкою швидкої 67-ватної зарядки.

Повноцінна презентація OPPO A2 Pro відбудеться в цю п'ятницю – тоді ж стануть відомі інші характеристики і роздрібна ціна смартфона.

На початку цього року Oppo представила Find X6 і X6 Pro – "найдосконаліші флагмани" компанії. Головна фішка в камері-перископі з рекордно великим сенсором IMX890, який видає портрети рівня фотоапаратів. Просунуті фотоможливості поєднуються з найтоповішою на сьогодні начинкою.

УНІАН водночас розповідав, як зрозуміти, що час міняти батарею смартфона. Батарея – це єдиний компонент наших смартфонів, який схильний до зносу і рано чи пізно вимагає заміни в процесі експлуатації. Але коли саме – питання інше.

Вас також можуть зацікавити новини: