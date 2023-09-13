Компанія OPPO оголосила про близький запуск свого нового смартфона під назвою A2 Pro. Пристрій буде офіційно представлено 15 вересня, а поки вендор розповів про ключові фішки новинки.
Окрім дизайну, запозиченого у флагманських моделей OPPO, A2 Pro зможе похвалитися високою "живучістю" батареї – виробник запевняє, що батарея розрахована на збереження понад 80% своєї місткості навіть після 4 років використання.
Однак, якщо вона виявиться недостатньо "витривалою", виробник запропонує безкоштовну заміну. Показово, що через 4 роки, в 2027, почнуть діяти нові правила ЄС, які зобов'яжуть виробників смартфонів та іншої техніки повернути знімні батареї.
Основні характеристики OPPO A2 Pro
- 6,7-дюймовий OLED-дисплей, 2412 x 1080, FHD+, 120 Гц;
- працює смартфон на чіпі MediaTek Dimensity 7050 – він злегка випереджає Snapdragon 778G по потужності;
- конфігурації пам'яті: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ і 12 ГБ + 512 ГБ;
- 8-мегапіксельна селфі-камера і блок з двома модулями на 64 + 2 Мп;
- акумулятор на 5000 мАг з підтримкою швидкої 67-ватної зарядки.
Повноцінна презентація OPPO A2 Pro відбудеться в цю п'ятницю – тоді ж стануть відомі інші характеристики і роздрібна ціна смартфона.
На початку цього року Oppo представила Find X6 і X6 Pro – "найдосконаліші флагмани" компанії. Головна фішка в камері-перископі з рекордно великим сенсором IMX890, який видає портрети рівня фотоапаратів. Просунуті фотоможливості поєднуються з найтоповішою на сьогодні начинкою.
УНІАН водночас розповідав, як зрозуміти, що час міняти батарею смартфона. Батарея – це єдиний компонент наших смартфонів, який схильний до зносу і рано чи пізно вимагає заміни в процесі експлуатації. Але коли саме – питання інше.