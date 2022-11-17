Водночас жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку.

Наразі труднощі зі зв'язком наявні у дев'яти областях України. Проблеми виникли після ракетної атаки росіян по українських містах.

"Через сотні випущених російських ракет багато українських міст знову без світла і мають перебої зі зв'язком. Це наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станції. Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тисяч базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку. Загалом зараз у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком", - повідомив віце-прем'єр-міністр–міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Він поінформував, що на Одещині працює 38% мереж, на Миколаївщині — 67%, на Хмельниччині та Волині — 69%, на Чернігівщині — 77%, на Київщині — 78%, на Закарпатті – 79%, на Львівщині — 81%, на Вінниччині — 82%.

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"Проте це тимчасово. Енергетики, телекомкомпанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок. Поки радимо користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi", - сказав міністр.

Ракетний удар по Україні 17 листопада - що відомо

17 листопада російські окупанти запустили по Україні щонайменше 16 крилатих ракет. ППО спрацювали в кількох областях, а над Києвом знищили чотири російські ракети та п'ять безпілотників. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, окупанти обрали своїми цілями газовидобувні підприємства та завод "Південмаш" у Дніпрі, де постраждали вісім осіб.

Кім того, росіяни вдарили ракетами по Ізюмському району Харківської області, де постраждало троє працівників об'єктів критичної інфраструктури.

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