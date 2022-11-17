Перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко зазначив, що основні влучання були по підстанціях.

Метою ракетного удару з боку Росії 15 листопада була зупинка атомних електростанцій України.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, зазначивши при цьому, що основні влучання були по підстанціях.

"Ймовірно, їх енергетики, які мають схеми живлення нашої енергосистеми, підказали військовим куди бити, щоб зупинити наші АЕС. Однак ми змогли швидко залучити резервні схеми живлення для забезпечення роботи станцій", - сказав він.

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Удар по Україні 15 листопада:

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Через масовану атаку РФ у ряді областей України ввели аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні та підтвердив, що більшість ворожих ракет були випущені саме по енергетичній інфраструктурі України.

15 листопада 2022 року мобільні оператори звернулися до українців на тлі перебоїв зі зв'язком та інтернет і попередили про проблеми зі зв'язком через відключення електрики.

16 листопада українців попередили про екстренні відключення світла.

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