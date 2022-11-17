Росіяни випустили по українській території 16 крилатих ракет і 5 безпілотних літальних апаратів".

Під час ранкової повітряної тривоги росіяни випустили по Україні 16 крилатих ракет та запустили 5 безпілотників.

Як повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу, лише сьогодні (17 листопада – ред.) противник застосував 16 крилатих ракет і 5 безпілотних літальних апаратів".

Ранковий удар по Україні

Російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. ППО працювало в Черкаській, Полтавській, Харківській та Львівській областях. Над Києвом знищили 4 ворожі ракети та 5 безпілотників.

Відео дня

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Росія атакувала газовидобувні підприємства та державне підприємство "Південмаш" у Дніпрі.

У Дніпропетровській обласній військової адміністрації повідомляли про 5 постраждалих людей. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче принести українцям лише біль та страждання.

Також росіяни завдали ракетних ударів по Ізюмському району Харківської області. У ОВА повідомили, що постраждало троє працівників об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук повідомляв, що в області внаслідок ракетного удару по об’єкту інфраструктури було поранено троє людей.

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