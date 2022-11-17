У четвер, 17 листопада, російські загарбники завдали ракетні удари по об’єкту критичної інфраструктури у Харківській області, постраждали три особи.
"Прильоти" зафіксовано в Ізюмському районі регіону, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі", - зазначив він.
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За словами голови ОВА, постраждало троє працівників, їх госпіталізували.
"Просимо жителів Харківщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - наголосив Синєгубов.