Унаслідок ворожого "прильоту" постраждали люди, які працювали на важливому об'єкті.

У четвер, 17 листопада, російські загарбники завдали ракетні удари по об’єкту критичної інфраструктури у Харківській області, постраждали три особи.

"Прильоти" зафіксовано в Ізюмському районі регіону, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі", - зазначив він.

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За словами голови ОВА, постраждало троє працівників, їх госпіталізували.

"Просимо жителів Харківщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - наголосив Синєгубов.