Поставки недорогих смартфонів обвалився насамперед через відхід Samsung, на якого припадала третина сегмента.

Російські ритейлери, що займаються продажем побутової електроніки, повідомили ЗМІ, що асортимент дешевих смартфонів у країні обвалився на 56% після виходу з ринку Samsung та скорочення поставок Xiaomi та Realme.

Подробиці розповіло видання "Коммерсантъ".

Ритейлери зазначають, що поставки смартфонів вартістю від 10 000 до 30 000 рублів скоротилися на 24% (до 5,5 млн штук), а імпорт флагманських пристроїв впав на 38% (до 1,6 млн штук). Всього за перше півріччя у РФ ввезли до 9,9 млн смартфонів, що майже на 40% менше торішніх показників.

На думку аналітиків, імпорт недорогих смартфонів обвалився насамперед через відхід Samsung, на якого припадала третина сегмента. Також майже вдвічі скоротилися поставки смартфонів китайських техгігантів Xiaomi та Realme.

У зв'язку з цим у Росії знову зростає популярність фічерфонів – кнопкових телефонів з мінімумом функцій. Поставки "дзвонілок" в першому кварталі 2022 зросли на 43%, при цьому імпорт смартфонів скоротився на 14%.

Також УНІАН писав, що у РФ хочуть налагодити виробництво власних смартфонів і комп'ютерів. І навіть взялися за створення власної мобільної ОС для "конкуренції" з Android.

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