Між тим запас смартфонів та імпортної електроніки в російських магазинах вичерпується.

Через рішення найбільших виробників техніки призупинити постачання у РФ, в країні-ізгої хочуть налагодити виробництво власних смартфонів і комп'ютерів.

Власне, вони вже виробляються, цитують РосЗМІ слова депутата Держдуми Олександра Хінштейна.

Депутат зазначив, що "елементна база вітчизняних виробників" в змозі швидко наростити виробництво мікроелектроніки. І підкреслив, що в країні для цього все нібито є.

Наскільки швидко, наскільки якісно – питання окреме. Так, звичайно, без цього неможливо... – наводить цитату депутата джерело.

Google перестала ліцензувати Російські Android

Про це стало відомо ще в кінці березня. Інакше кажучи, російські техкомпанії більше не мають права випускати Android-смартфони з Android і GMS (сервіси від Google) для російського ринку.

Ще раніше депутат Держдуми Марія Бутіна продемонструвала російський смартфон AYYA T1, який був покликаний повністю замінити продукцію Apple. Однак чомусь є підозра, що він не став масовим комерційним продуктом.

Нагадаємо, з лютого багато компаній, зокрема Apple і Samsung, призупинили постачання своєї продукції в Росію. У зв'язку з цим в країні знову зростає популярність фічерфонів – кнопкових телефонів з мінімумом функцій. Постачання "звонілок" в першому кварталі зросли на 43%, при цьому імпорт смартфонів скоротився на 14%.

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