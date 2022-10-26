Здається, базові iPhone 15 знову залишаться без модних "фішок" флагманських моделей.

Тайванська дослідницька компанія TrendForce випустила звіт, в якому в деталях розповіла, яким будуть флагманські моделі наступних номерних айфонів – iPhone 15 Pro і 15 Ultra.

Згідно з останніми дослідженнями TrendForce, найпомітнішими нововведеннями в Pro-моделях iPhone 15 стануть:

більш швидкий і енергоефективний процесор Apple A17 Bionic;

збільшений обсяг оперативної пам'яті на 8 ГБ порівняно з 6 ГБ в iPhone 14;

перископний телеоб'єктив, що забезпечує 10-кратний оптичний зум.

Про те, що в нових айфонах з'явиться перископічна камера повідомлялось ще влітку аналітиком Мінг-Чі Куо. За його даними, Apple буде використовувати в перископах сенсор розміром в третину відіконовского дюйма. Його роздільна здатність складе 12 Мп, а світлосила – f/2.8 при оптичному збільшенні в 5-6 разів.

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Також у звіті говориться, що iPhone 15, як і раніше, будуть оснащені модемом Qualcomm для 5G, тому що в Apple не задоволені продуктивністю міліметрового діапазону власного модема. А вже 16-й мобільний ряд отримає "яблучний" модем.

iPhone 15: що ще відомо

Лінійка iPhone 15, як і зазвичай, буде складатися з чотирьох моделей. Однак замість Pro Max на ринок вийде Ultra-версія, яка буде оснащуватися корпусом з титанового сплаву і більш тривалим часом автономної роботи.

Також очікується, що новий інтерактивний виріз Dynamic Island, що з'явився в iPhone 14 Pro, буде використаний у всіх моделях iPhone 15. При цьому базові iPhone 15 знову залишаться із застарілими 60-герцовыми дисплеями.

Крім того, Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

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