Зміна матеріалів корпусу стане одним з найбільш значних змін в дизайні наступних айфонів.

Інформаційне поле активно повниться чутками про наступні номерні айфони, які вийдуть до 2023 року.

Очікується, що замість iPhone 15 Pro Max в лінійку увійде Ultra-версія і в ній нарешті замінять застарілий Lightning на USB-C. До того ж вона буде оснащуватися корпусом з титанового сплаву, пише інсайдер LeaksApplePro.

У цьогорічних "прошках" використовується нержавіюча сталь, проте титан перевершує її по ряду показників. Перевага титану полягає в тому, що цей матеріал забезпечить айфонам чудову міцність і поліпшену стійкість до подряпин і вм'ятин. До того ж він легше. Apple, до речі, вже використовує титан в корпусі годинників Apple Watch Ultra.

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Інші ймовірні характеристики iPhone 15 Ultra: поліпшена селфі-камера і більш тривалий час автономної роботи. З останнім, до речі, в Apple проблем немає – айфони помітно випереджають в цьому плані навіть найтоповіші Android-флагмани.

Зараз можна зі 100% впевненістю стверджувати, що в наступному році всі моделі iPhone 15 отримають порти USB-C замість роз'ємів Lightning. Apple змушена піти на зміни, тому що Євросоюз з 2024 року схвалив єдиний стандарт зарядки для всіх гаджетів, і "яблучна" компанія не може ігнорувати нові правила.

iPhone 15: що ще відомо

Китайські ЗМІ напередодні писали, що в нових айфонах з'явиться перископічна камера. При цьому в порівнянні з традиційними телеоб'єктивами, в айфонівських об'єктивах будуть скляні лінзи та призми – через це зросте їх вартість.

Також очікується, що новий інтерактивний виріз, що з'явився в iPhone 14 Pro, буде використаний у всіх моделях iPhone 15. При цьому базові iPhone 15 швидше за все знову залишаться з 60-герцовими дисплеями.

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