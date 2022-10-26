Нагадаємо, з 2024 року вся портативна техніка повинна забезпечуватися роз'ємом USB-C.

Apple офіційно підтвердила, що майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

За словами віцепрезидента з маркетингу Грега Джосвіака, керівництво Apple від цього не в захваті, але іншого виходу немає – потрібно дотримуватися прийнятого Євросоюзом законопроєкту про уніфікацію зарядних портів в електронних пристроях, пише Bloomberg.

Джосвіак розповів, що Apple і ЄС розходилися в думках щодо зарядних пристроїв протягом десятиліття. Весь цей час європейська влада планувала ввести єдиний стандарт зарядки Micro USD. Якби це сталося, швидше за все, і Lightning, і USB-C ніколи б не з'явилися на світ, вважає топ-менеджер Apple.

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Нагадаємо, з 2024 року вся портативна техніка повинна забезпечуватися роз'ємом USB-C.

ЄС остаточно затвердив повний перехід на USB-C

Днями рада ЄС остаточно схвалила законопроєкт, що зробить стандарт USB-C обов'язковим для більшості користувацької електроніки.

З 2024 року їм повинні бути оснащені всі смартфони, планшети, камери, навушники, електронні книги, консолі та колонки. При цьому ноутбукам дали більше часу на перехід – 40 місяців після набуття чинності нових правил. Те саме стосується стандартів швидкої зарядки.

При цьому повідомляється, що перехід на USB-C у випадку з iPhone 15 буде тимчасовим рішенням для дотримання закону ЄС. Все тому, що його вимоги не поширюються на пристрої без можливості проводового підключення, тоді як в майбутніх поколіннях Apple почне поступово відмовлятися від фізичних портів на користь індукційної зарядки.

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