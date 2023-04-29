Очікується, що першим смартфоном на базі Dimensity 9200+ стане iQOO Neo 8 Pro.

Ринок флагманських чіпів для смартфонів на базі Android готується до поповнення – 10 травня MediaTek представить свій новий процесор Dimensity 9200+. У базі даних бенчмарка Geekbench 6 вже з'явилися результати тестів – новинка виявилася потужніше флагманського процесора Qualcomm.

Так, неназваний смартфон Vivo на базі Dimensity 9200+ набрав в бенчмарку в одноядерному і багатоядерному тестах 2121 і 5655 балів відповідно. Водночас найпотужніший смартфон на ринку – Asus ROG Phone 7 Ultimate з чіпом Snapdragon 8 Gen 2 – у цьому ж тесті показує результат в 1992 і 5641 балів.

Поки що MediaTek не уточнює, які інновації варто чекати від Dimensity 9200+, але вже відомо, що чіп оснастять одним супер'ядром ARM Cortex-X3 з частотою 3,35 ГГц, трьома ядрами Cortex-A715 з частотою 3,0 ГГц і чотирма ядрами Cortex A-510 з частотою 2,0 ГГц.

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Очікується, що першим смартфоном на базі Dimensity 9200+ стане iQOO Neo 8 Pro, який окрім найпотужнішого на ринку чіпа, також порадує солідними конфігураціями пам'яті до 16/512 ГБ і актуальним Android 13 з коробки. Прем'єра апарату очікується до кінця травня.

Для тих, кому важлива швидкість: найпотужніші смартфони в світі

Нагадаємо, за підсумками березня 2023 року флагманські смартфони на чіпі Snapdragon 8 Gen 2 заполонили собою всі 10 найвищих позицій рейтингу AnTuTu. На глобальному ринку в топ-3 найшвидших флагманів знаходяться Red Magic 8 Pro, vivo X90 Pro+ і Xiaomi 13 Pro.

Водночас у рейтингу найпродуктивніших Android-смартфонів субфлагманського рівня, навпаки, домінують телефони з процесором MediaTek. Тут на першому місці iQOO Neo7 на базі Dimensity 8200.

Раніше фахівці AnTuTu також ділилися топом найкращих Android-смартфонів 2023 року в категорії "ціна-якість". У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 11T Pro, а в найдорожчій – Red Magic 8 Pro+. Також наголошується, що в останні місяці мобільний ринок "захопили" моделі Redmi і OnePlus.

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