ROG Phone 7 і 7 Ultimate отримали колишній дизайн, але начинка оновилася.

Компанія ASUS представила нові смартфони для геймерів – ROG Phone 7 і 7 Ultimate. Станом на сьогодні це найпотужніші Андроїди в світі: в бенчмарку AnTuTu обидві моделі набирають по 1 350 000 балів.

Основні технічні характеристики такі:

дисплей 6.78", FullHD+ і 165 Гц, сенсор 720 Гц, відгук 1 мс;

процесор Snapdragon 8 Gen 2, 16 + 512 ГБ пам'яті;

акумулятор 6000 мАг, швидка зарядка 65 Вт;

потрійна система охолодження: мідна пластина, трубки і кулер.

Android 13 (обіцяють 4 роки оновлень).

Що стосується фотоможливостей, то спереду встановлена селфі-камера на 32 Мп, а в складі основної камери три сенсори – 50+13+5 Мп з ширіком і макро. З інших особливостей: захист від пилу і вологи за стандартом IP54 і RGB-підсвічування логотипа.

Версія Ultimate відрізняється мініатюрним OLED-екраном на задній панелі для повідомлень і анімацій, а також спеціальним отвором, до якого підключається фірмовий кулер AeroActive Cooler – він тепер не тільки охолоджує смартфон, але ще і виконує роль сабвуфера. В іншому обидві моделі ідентичні.

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В Європі ASUS ROG Phone 7 коштує від 999 євро (40 000 грн), а ROG 7 Ultimate від 1399 євро (56 800 грн). Кулер AeroActive Cooler 7 йде в комплекті тільки з останнім. Окремо за нього просять 110 євро (4500 грн).

ASUS зазвичай запускає два продукти ігрової лінійки ROG на рік. У першій половині виходить звичайний ROG Phone, а в другій – пристрої серії "D". Це одні з найпотужніших і найдорожчих ігрових смартфонів, доступних на ринку.

Разом з тим смартфони, на подив, демонструють топову автономність. Відомий профільний портал Tom's Guide назвав минулий ROG Phone 6 Pro "чемпіоном автономності" у 2022 році. При безперервному використанні в режимі 167 Гц батареї смартфона вистачає на 15 годин і 30 хвилин.

Нагадаємо, раніше Asus випустила унікальний ноутбук-трансформер, який можна носити на собі. Завданням було створити ефективне рішення для продюсерів та дизайнерів, щоб вони могли робити нотатки та ескізи на ходу.

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